A pénz körül forog Leányfalusi Károly élete

Leányfalusi Károly élete mindig is a pénz körül forgott. Szenvedélyes numizmatikusként számos könyvet írt a témában. Pénzeket ábrázoló bélyeggyűjteményét pedig sokan megirigyelhetnék. Több évtizedes bélyeggyűjtői munkáját országos díjjal tüntették ki.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Honnan ered a pénzekkel,

érmékkel kapcsolatos gyűjtői szenvedélye?

– A pénzekkel kapcsolatos bélyegeket 57 éve gyűjtöm, de ennél sokkal régebbre tekint vissza a numizmatikai, azaz a régi pénzek iránti szenvedélyem. Egészen kissrácként, 1944-ben tettem el az első érméimet. Kiskőrösön éltünk szüleimmel, de a háború miatt felköltöztünk a nagyszüleimhez Budapestre. A nagymamám befogadott egy árva lengyel kislányt, aki nekem adta az aprópénzeit, a zloty apró változatait, az 1, 2 és 5 groszy-kat. Nagyon megtetszettek. Akkor még nem gondoltam volna, de az egész életemet meghatározták.

– Nemcsak gyűjtő, hanem szakértő is. Számos könyvet írt a témában.

– Huszonhármat, és már készül a huszonnegyedik is, amely a forint-fillér pénzrendszer legújabb vonatkozásait tárja fel. Van olyan könyv, amelyet egyedül, de többet társszerzővel, Nagy Ádámmal közösen írtunk. Könyveink egyrészt hiánypótló dokumentumok, illetve a mai korok pénzeiről szólnak.

– Mondana néhány érdekességet?

– Az egyik könyv például a mai magyar börtönökben használt pénzeket mutatja be. Egyik legújabb pedig a világ különböző pénzeit ismerteti, melyek hungarikumokat ábrázolnak, azaz magyar vonatkozásúak. Híres magyarokat vagy épületeket jelenítenek meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Sorolna néhány példát?

– A libériai pénzeken nagyon sok van, például a részlet az 1848-as szabadságharcból, Benyovszky Móric, Árpád fejedelem fehér lovon, a Parlament, egy MÁV-mozdony. A szlovákokon számos várunk, uralkodónk van. Ugandai pénzeken Puskás és Albert Flórián látható, az osztrákon a magyar Szent Korona, a lengyelen Hedvig, Nagy Lajos lánya, Tuvalu szigetországén Liszt Ferenc, a Niue szigetállam pénzén pedig az úgynevezett borostyánúton lévő Szombathely temploma látható.

– Nyugdíjasként sok időt fordít szenvedélyeire?

– A numizmatikára sosem sajnáltam a szabadidőmet, de húsz éve, mióta nyugdíjba vonultam, valóban több időm jut rá.

– Mivel foglalkozott aktív korában?

– Az élet úgy hozta, hogy egyetlen munkahelyem volt mindvégig és az is a pénzhez kötődött. Negyvenhárom éven át a Magyar Nemzeti Banknál dolgoztam. Az első években a kiskőrösi kirendeltségen, majd Kecskemétre helyeztek át. Végigjártam a ranglétrát, revizori csoportvezetőként mentem nyugdíjba.

– A numizmatika mellett a bélyeggyűjtés is szenvedélyévé vált. Jól kiegészítik egymást?

– A bélyegek terén kizárólag azok érdekelnek, melyek pénzeket, érméket ábrázolnak. Van több mint ezer önálló bélyegem és 500 felett van a pénzeket, banképületeket ábrázoló képeslapjaim száma. Magyar és külföldi egyaránt vonzó a számomra.

– Honnan szerzi be ezt a sok különleges bélyeget?

– A börzéket nem szeretem, de a kecskeméti bélyegklubban gyakori vendég vagyok. Az országos cserefüzetek által sikerül gyakran újabb és újabb pénzekkel kapcsolatos bélyegekhez jutnom. Az évtizedek alatt számos kiállításom volt a gyűjteményemből, rangos díjakat is kaptam.

– Mely országokból a legnehezebb beszerezni a pénzes bélyegeket?

– Főként az elmaradott afrikai országokból.

– Van még más is, amit gyűjt?

– Még egy kisebb szenvedélyem is van, a söröscímkék. Rengeteg ország söreinek címkéit sikerült beszereznem, nemcsak a sörösüvegekről vettem le, elég sokat kaptam a sörgyáraktól is. Egyetlen egy van közöttük, mely kötődik a pénzhez, mivel Mátyás dénárt ábrázol.

– Szabadidejét teljesen leköti a gyűjtői és írói munka?

– A sport is meghatározó az életemben. Télen síelek, év közben pedig tekézem és hegyi túrázom. Így tartom fitten magam.

Országos elismerés

A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének szövetségi küldöttgyűlése a 91. Bélyeg­ünnep alkalmából több évtizedes kiemelkedő filatéliai, azaz bélyeggyűjtői munkásságáért tiszteletbeli tagjává fogadta Leányfalusi Károlyt. Az oklevelet és az érdemrendet a napokban Nagykőrösön megrendezett HUNFILA kiállításon vehette át.