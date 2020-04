A nemzeti parkot sokan látogatják

Sokan fedezik fel mostanában a Kiskunsági Nemzeti Park tanösvényeit, a KNP igazgatósága most a látogatási szabályok betartásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) tanösvényein és védett területein kirándulók száma. Valószínűleg nem mindenki viselkedik úgy, ahogy az a természeti környezetben elvárható lenne, mert az igazgatóság most arra kérte a látogatókat, hogy tartsák be a védett területeken történő túrázás szabályait és a higiéniai előírásokat is.

– Az igazgatóság arra kéri a kirándulókat, hogy a tanösvényeken csak gyalogosan közlekedjenek, parkolásra használják a kijelölt parkolóhelyeket, túrázás közben maradjanak a kijelölt utakon. A táblával jelzett, fokozottan védett területekre továbbra is csak a nemzeti park írásos engedélyével lehet belépni. A látogatóinkat arra kérjük, hogy vigyázzanak a környezet tisztaságára és semmit ne hagyjanak maguk után a kirándulás során – áll a szerkesztőségünknek küldött felhívásban.

A KNPI működési területén található, saját fenntartású madármegfigyelő tornyokat a kirándulók biztonsága érdekében lezárják a járvány idejére. Kérik azt is, hogy a Fülöpházi buckavidéken, a Báránypirosító tanösvény elején található erdei tornapályát ebben az időszakban szintén ne használják a túrázók.