A különféle szakmák fortélyait ismerhették meg a tanulók

Nagyon sikeres és gazdag első féléven van túl a Bajai Szakképzési Centrum két kalocsai középiskolája, a Kossuth és a Dózsa pályaorientációs programok tekintetében, hiszen az eddigi években csak három-négy települést sikerült felkeresni egy-egy tanév alatt, idén azonban októbertől tíz helyszínen mutatták be iskoláik ágazatait, szakmáit, képzési skáláját.

A kalocsai belvárosi tagiskolán, illetve a Kertvárosi és az Eperföldi Általános Iskolákon kívül Géderlak, Miske, Solt, Izsák, Szakmár, Dusnok és Fajsz intézményeiben rendezték be a több helyszínes mini oktatóműhelyeket, ahol látványos és érdekes, a tanulók életkorának megfelelő feladatokon, gyakorlati bemutatókon keresztül próbálták felkelteni az érdeklődést az adott szakma iránt, ezzel is segítve a későbbi pályaválasztást.

– Nem véletlenül tették bele a tanév rendjébe ezeket a pályaorientációs napokat. Egyrészt az lenne a célja, hogy már kis korban tudjuk megmutatni a gyerekeknek azokat a lehetséges jövőképeket, amikből választhat majd az általános iskola végén. A mai gyerekekkel nagyon kevés gyakorlati foglalkozás történik, a legtöbb elméleti, kevésbé tudnak a gyerekek dolgokat kézbe venni, kipróbálni, a manuális készségüket fejleszteni. Ezeken az alkalmakon meg tudnak nézni közelről egy vérnyomásmérőt, egy gépet, megfoghatnak egy fodrászeszközt, egy robotot – mondta Fekete Antal, a BSZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tagintézmény-vezetője.

– Sokszor az általános iskolai kollégák is rácsodálkoznak, hogy milyen értékes eszközeink vannak a középiskolában, és amikor kivisszük ezeket, melyeket a diákjaink használnak a tanáraink segítségével, akkor ez egy hitelességet mutat. Legtöbbször forgószínpadszerűen működik a program, több helyszínen, és sokszor van, hogy az egész iskola részt vesz ezen, például a legutóbbi ilyen rendezvényen háromszáz tanulót foglalkoztatott a Kossuth és a Dózsa egy délelőttön – árulta el Fekete Antal.

– A Dózsából az ágazati képzéseket visszük legfőképp, a rendészek szinte mindig ott vannak nagyon látványos bemutatóikkal, mint az airsoft fegyverek és a ruházat bemutatásával. Ugyanígy az informatikaágazatunk, mely szerencsére nagyon jól el van látva eszközökkel, így nem hiányzik az iskolából, ha viszünk a bemutatókra 3D nyomtatót vagy a legórobotok közül néhányat. Nagy élmény a gyerekeknek, ha ezeket a robotokat a saját okostelefonjaikkal tudják irányítani. A közgazdasági ágazatot pedig ehhez kapcsolódó fejtörőkkel népszerűsítjük. A szépészet ágazatból fodrásztanulóink szoktak részt venni anyagokkal, kellékekkel, és ha vannak vállalkozó szellemű gyerekek, akkor frizurák is készülnek. A pékek és a cukrászok pedig gyakorlótésztával mutatják meg a szakma fogásait, például a tészta fonását. A helyszínen készített fotók azt mutatják, hogy jól érzik magukat a diákok ezeken a bemutatókon – tette hozzá a Dózsa tagintézmény-vezetője.

– A helyszíneken tanárok, diákok együtt mutatják be iskolánk ágazatait, így az egészségügy, a turisztika, a vendéglátás sajátosságait. Például szokott lenni ételfelismerési játék, éttermi eszközök bemutatása, vagy mobilkonyhánk segítségével ételkészítési gyakorlat ételkóstolással, de szoktunk szalvétahajtogatást, terítési technikákat is mutatni. Vagy a világ minden tájáról puzzle formájában a látnivalókat lehet összerakosgatni, de van csecsemőgondozási, kötözési és újraélesztési gyakorlat is – sorolta egy-egy ilyen nap állomásait Bekéné Deutsch Ágnes, a BSZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetője.

Mindkét tagintézmény vezetője hangsúlyozta: a pályaorientáció egyik célja, hogy minél kisebb kortól kapjanak a tanulók olyan ismereteket, melyek birtokában könnyebben tudnak majd dönteni arról, milyen irányba induljanak, amikor pályaválasztás elé kerülnek.