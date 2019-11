A Kreálda csapatával „Pihe-puha telünk” lesz

A kecskeméti Mellár Kávézó adott otthont szombaton a Kreálda által szervezett Pihe-puha tél c. kezdeményezésnek, ahol a résztvevők egyedi téli kiegészítőket készíthettek pihe puha alapanyagokból.

„Készülj a télre és készíts velünk egyedi kiegészítőket pihe puha alapanyagokból. Mindig irigykedve nézed mások kézzel készített sapkáit sáljait? Ha eljössz segítünk neked hogy te is készíthess magadnak. De ezek tök nehezek nem? Nem! Csak te és a két kezed kell hozzá, bízz bennünk” – invitálta részvételre az embereket a közösségi oldalán a Kreálda csapata.

Cserkó Rebekát, az esemény egyik szervezőjét kérdeztük a kreatív kezdeményezéssel kapcsolatban.

– Kinek az ötlete volt egy ilyen kreatív esemény megszervezése?

– Egy meglévő baráti társaság vagyunk, ahol mindegyikünk szeret a két kezével létrehozni ötletes, de mégis pofonegyszerű dolgokat. Innen jött az ötlet, hogy, ha már úgyis mindenki szeret ilyeneket csinálni, és amúgy is barátok vagyunk, miért ne ülhetnénk össze egy kis közös kreálásra.

– Mekkora volt az érdeklődés az esemény iránt, milyen korcsoportok voltak jelen? Gondolom kisgyermekes családok körében jóval közkedveltebb egy ilyen közösségi időtöltés?

– Először a szűkebb baráti körben kezdtük el a workshopokat, majd úgy láttuk, hogy mindenkinek vannak a környezetében olyanok, akiket ez szintén érdekel, így kiléptünk a Facebookra, és így már szinte bárki csatlakozhatott. A kor itt nem számít. Igyekszünk olyan dolgokat létrehozni, hogy a 6 éves kisgyerektől a nagyiig, bárki meg tudja csinálni.

– Mi volt a feltétele részvételnek, regisztrációhoz kötöttétek, és miért pont a Mellár Kávézó adott otthont ennek?

– Ahhoz, hogy legyen elég alapanyag a kreáláshoz, előre tudnunk kell, hogy hány fővel számoljunk. A Pihe-puha tél alkalmával fonalakból készítettünk sapkákat, sálakat és mivel több színt lehetett választani, így regisztrációkor lehetett megadni, hogy milyet és mennyit szeretne a résztvevő. A Mellár kávézó egy könnyen megközelíthető, kedves és vidám hangulatú hely. Az sem utolsó szempont, hogy a tulajdonosok kedves barátaim, akik nagy örömmel adtak otthont ennek a rendezvénynek.

– Milyen kötött árukat készítettek? Túlnyomó többségben ruházati cikkeket, mint sapka, sál és pulóver?

– Első lépésként elsajátítottuk az alapokat, hogy a későbbiekben otthon egyedül is boldoguljanak, majd nekiláttunk a kreálásnak. Készültek sapkák és sálak is. Volt aki kislányának és kisfiának is készített, akik nagyon örültek annak, hogy „ezeket mind anya csinálta nekem. :)”

– Volt egy külön team akik a technika elsajátítását segítették?

– Az elsajátításban és mindenben segítünk a résztvevőknek, hogy maximális elégedettséggel tekintsenek a saját készítésű holmijaikra.

– Terveztek-e a közeljövőben ehhez hasonló eseményt, akár még a mostani téli szezonban, vagy a következő években?

– A Kreálda nyáron indult és a „Pihe-puha tél” volt most az ötödik alkalom. Készítettünk már természetes alapanyagokból krémeket, megtanultunk horgolni is, hogy jótékony célból csatlakozhassunk egy olyan kezdeményezéshez, ahol a koraszülöttek számára terápiás céllal készíthettünk kis polipokat. Ez például egy három alkalmas foglalkozás volt, és most a Pihe-puha tél került megrendezésre. A nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a szezonalitás miatt is úgy tervezzük, hogy november 30-án is lesz egy Pihe-puha tél foglalkozás. Semmiképpen sem szeretnénk abbahagyni, és januártól még több színes, ötletes és pofonegyszerűen kivitelezhető workshopot szeretnénk szervezni, mert szívet melengető érzés, mikor a saját készítésű dolgaidra tekintesz és ezt még tetézi, ha ezt egy jókedvű csapattal készítetted.

A Kreálda a közös alkotás és egy jó közösség örömét adja meg résztvevőinek.