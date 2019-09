A jótékony motorosok hazánkat képviselték

A Blue Kinghts LE MC-t az egyetlen magyar klubként kezelik, így már nemcsak Kalocsát, hanem az egész országot képviselve vettek részt a romá­niai találkozón.

Amint arról korábban hírportálunk is beszámolt, a nemzetközi Blue Knights LE MC motorosklub kalocsai egységét júliusban meglátogatta egy romániai testvéregyesület, élén Nicolae Patroival. A klub európai alelnöke hivatalosan felvette őket a kontinensen működő nagy szervezetbe, és rögtön invitálta őket az őszi, romániai találkozójukra, a moldovai határ közelében fekvő Vászlóba. A meghívásnak a napokban tettek eleget, tudtuk meg a kalocsai csapat tagjaitól, akik megerősítették: a két, korábban alapított hazai klub elhalóban van, ezért egyetlen magyarországi egységként kezelik őket a világszervezetben.

– A legfiatalabb „chapter”-ként hívtak meg minket – mutatott rá Eperjesi György, a kalocsai kék lovagok elnöke. – A nemzetközi elfogadásunk nagy dolog. Nagyon feltöltött minket a tudat, hogy hivatalossá vált a tagságunk – állapította meg, hozzátéve, hogy ebben a kezdeti időszakban a kapcsolatépítés és a barátság fejlesztése a fő cél, szorosabb együttműködés és támogatás csak ezt követően jöhet szóba. Romániában egyébként hét „chapter” működik, ezek hivatalos találkozójára hívták meg a magyarokat, akik az idő szűke miatt nem motorok nyergében, hanem kisbusszal voltak kénytelenek utazni, de ettől még szívélyesen fogadták őket. Végül nyolcfős kalocsai delegáció képviselte az országot Vászlóban, ahol a határ közelsége miatt moldovai csapatokkal is alkalmuk volt megismerkedni. A találkozón egyébként kedves elismeréssel jutalmazták őket: egy oklevéllel, ami „a legmesszebbről érkezett” Blue Knights csapatnak járt.

– A megjelenésünkkel most már nem csak a mi kis csapatunkat és a városunkat képviseljük, hanem Magyarországot is, hiszen hazánkban csak Kalocsán működik a klub, így már magyarországi nagyköveteként veszünk részt a nemzetközi találkozókon – válaszolt az új ranggal járó felelősséget firtató kérdésünkre Eperjesi. A klubvezető megjegyezte: külföldi támogatást, akár finanszírozást nem kívánnak igénybe venni, hiszen eddig is jól elboldogultak saját erőből, illetve a pártolóik segítségével. Arra viszont nagyon komoly esélyt lát, hogy mostantól nemzetközivé nőhetnek a rendszeresen megtartott rendezvényeik. – A romániai találkozón jeleztük a szomszédos országok egységeinek, hogy májusban mindig van egy vezetéstechnikai napunk, amire nagy szeretettel várjuk és hívjuk őket – fogalmazott.

Csupa jót cselekednek a motorosok

Az 1970-es évek Amerikájában alakult Blue Kinghts LE MC rendvédelmi dolgozókat és pártolóikat tömörítő szervezete a törvényen kívüli motorosklubok ellenpontozására jött létre. Ebből adódóan a küldetésük is teljesen más: csak karitatív akciókkal vagy közlekedésbiztonságot javító rendezvényekkel kapcsolatban merül fel a nevük. A kalocsai egység vezetéstechnikai családi napokat szervez, rendszeresen adakozik, vagy újít fel gyermekjárműveket, sétamotoroztat iskolásokat, óvodásokat, teljesen ingyen. Ezért figyelt fel rájuk az európai szervezet, amely mostantól hivatalosan jegyzi az egyelőre csak néhány tucat szenvedélyes motorost számláló kalocsai egyesületet. Mint megtudtuk: kiugró bővülés nem is várható, mert a klub szabályai szerint egy évben csak 1-2 civillel növelhetik a tagságot, a korlátlanul felvehető egyenruhás motorosok száma pedig nyilván véges.