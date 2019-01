Január 1-jén állt munkába az új orvos-igazgató, miután elődje, dr. Lengyel János a múlt év végén nyugdíjba vonult és leköszönt eddigi posztjáról, orvosként azonban tovább dolgozik az intézményben. Dr. Ördögh Csabát dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató nevezte ki az orvos-igazgatói posztra. A fiatal, ötgyermekes családapa tíz éve dolgozik a kiskunhalasi kórházban, jól ismeri a kollégákat és az intézményt.

Traumatológus, ortopéd, kézsebészként 2005-ben végzett a szegedi orvostudományi egyetemen, ezután került a halasi kórházba, de dolgozott a szegedi klinikán, másodállásban hat évig vonulós mentőorvosként a halasi mentőállomáson, a hódmezővásárhelyi, az orosházi és a miskolci kórházak sürgősségi osztályain, valamint Budapesten is.

Ördögh Csaba új megbízatása mellett tovább kívánja folytatni a gyógyító tevékenységet is. Mint mondta, minden szakember kiesése óriási hiány, emellett azonban megvan az igénye arra, hogy gyógyítson.

Az új orvos-igazgató egyik fő célkitűzésének az orvoshiány csökkentését jelölte meg a bemutatkozó főorvosi értekezleten.

– Az orvoshiány nem magyar sajátosság, hanem globális, európai méretű gond. Több osztályon, így a fertőző és a gasztroenteorológiai osztályon kritikus az orvoshiány, de azért is szükség van több orvosra, mert az eddigiekhez képest tovább bővíti gyógyító kapacitását – többek között az egynapos sebészetet – a kiskunhalasi kórház is, amely több szakembert igényel – nyilatkozta hírportálunknak Ördögh Csaba. Az orvos-igazgató elmondta, hogy a negyven-ötven éves orvosok hiányoznak a legjobban, akik már rendelkeznek elegendő tapasztalattal, de még messze vannak a nyugdíjba vonulástól. Ugyanakkor szükség van harmincas orvosokra is, fontos lenne, ha tartós munkavégzésre sikerülne a halasi kórházba csábítani őket – hangsúlyozta a szakember. A kiskunhalasi kórházban jelenleg közel harminc nyugdíjas orvos dolgozik és igen magas a nyugdíj előtt álló orvosok száma is.

Ördögh Csaba kiemelt célkitűzésnek nevezte a betegek és a nyilvánosság felé való kommunikáció, valamint a kórházi dolgozók belső kommunikációjának további fejlesztését, amelyet a kórház új menedzsmentje tűzött a zászlajára és azt gondolja, hogy ebben az intézmény minden dolgozójának komoly feladata van.