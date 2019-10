A hajómalom jövőre kerülhet a Dunára

Évzáró rendezvényét ­tartja szombaton a Hajómalom Egyesület a miniskanzennél és a Sugovica-képhez egyre jobban hozzá tartozó malomnál. Úgy tűnik, ez lesz az utolsó esztendő, amikor két helyszínen kell helytállniuk a ­házigazdáknak.

Jövőre a Jánoska-eresztéskor, legkésőbb a halfőzéskor kint lesz a Dunán a hajómalom – reménykedik Palik Vera, a Hajómalom Egyesület megálmodója és vezetője. Majdnem együtt van az a pénz, ami szükséges mindehhez. Erről pár napja tartott sajtótájékoztatón vallott hírportálunk érdeklődésére. Töretlen optimizmusát erősíthette, hogy megérkezett a kikötőbe a 16 méteres bejáróhíd, amin keresztül majd a dunai állomáshelyére érkező hajómalomra juthatnak a lá­togatók.

Ahhoz azonban még további munkálatok szükségesek a Duna partján, valamint a mederben. Amikor a vízállás megengedi és meg tudják építeni a partfalon a kikötői részt, akkor a hajómalom kikerül a Dunára és a skanzen közelében lesz, 400-as vízállásnál pedig a folyó ereje tudja meghajtani a kereket, így idézhetik fel az egykorvolt vízi világot. Ezek ismét milliós kiadási tételek, fedezetet jelentett az az uniós finanszírozású pályázat, aminek apropóján számolt be az elnök nagy tervük megvalósításának újabb állomásairól. Az egyesület 4,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el, a projekt része a dunai kikötés lehetőségének megteremtése mellett a skanzen eddigi raktárépületének kiváltása egy újjal, valamint a terület körbekerítése. Utóbbi nem aratott osztatlan elismerést a Türr-kilátóhoz kilátogatók körében.

– Bulihelyszín lett a terület, sok gondot okozott az éjszakai szórakozók szemete, a vagyon védelme. A villanycsatlakozást is le kellett zárni, mert ott töltötték a telefont, a mi számlánkra. Rendszeresen találtunk csikkeket a nádtető alatt, pedig egyetlen szikra is elegendő ahhoz, hogy hatalmas kár keletkezzen az épületekben. Erre a területre örökös bérleti jogot kapott az egyesület. Eddig nem kerítettük be, hogy ne akadályozzunk senkit. Most is úgy alakítottuk ki a védelmet, hogy azzal ne akadályozzuk a Dunához érkezőket. A vagyonvédelmet szolgálja majd, hogy rövidesen kamerával megfigyelt terület lesz a miniskanzen – érvelt Palik Vera a változtatás okait sorolva.

Hangsúlyozta: a mai napig tagok és önkéntesek üzemeltetik a skanzent, júliusban és augusztusban a várostól két-két diákot kaptak segítségül, közülük van olyan, aki már önkéntesként csatlakozott a hajómalmosokhoz. Az év során egyre szélesebb körből érkeztek vendégek, Pilisvörösvárról, Pécs és Székesfehérvár környékéről, Zala megyéből is fogadtak csoportos látogatókat, a bajai és környékbeli iskolások pedig visszatérő vendégek. Palik Vera szerint ezek a találkozások és a kézműves-foglalkozások azt is bizonyítják, hogy az iskolás korosztálynál is el lehet érni a telefonmentes szórakozást, valamint a koncentrált alkotómunkát.

Az első hétvége

Szombaton 11 órától tartják az ilyentájt szokásos Hajómalom ünnepet a miniskanzenben, ahol a korábban raktárként használt halásztanya is kiállítóhelyként látogatható. Malmok a világból című fotókiállítást, kemenceprogramot, kézműves-foglakozásokat, a dusnoki Biser tánccsoportot, az Árnikák zenekar Duna menti dallamokat varázsolnak a folyó partjára, Keve Gábor pedig Hajómalmok régen és ma címmel tart előadást. A Sugovicán a hajómalom 10 órától látogatható, 17 és 18 óra közt őrlés is lesz.