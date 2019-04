A grafika a szenvedélye a katedrás diáknak

Fodor Szabolcs katedrás diák megnyerte az idei ÁSZÉV-döntőt képző- és iparművészeti ismeretekből. A fiatal tehetség gra­fika szakon végzős.

A Katedra Gimnázium, Művészeti és Informatikai Szakgimnázium három 12. évfolyamos diákja is kiválóan szerepelt a 2018/2019-es tanév Ágazati és Ágazaton Kívüli Vizsgatárgyak Versenyén (ÁSZÉV). A Szolnokon megtartott országos döntőn a képző- és iparművészeti ismeretek területén Fodor Szabolcs 1., Kniesz Laura 5., Mészáros Vivien pedig 11. helyen végzett.

Az országos döntő ezen kategóriájában összesen húszan mérték össze tudásukat. A művészettörténeti részben egy esszét kellett írniuk a reneszánsz témakörében, a rajz vagy festés versenyfeladat során egy portrét kellett elkészíteniük. A szóbeli megmérettetésen pedig szakmai portfóliójukat mutatták be, melynek hat pontja volt: térábrázolás, akt- vagy figuraábrázolás, színes technikával készített kép, kép és szöveg kompozíciója, szakmai és tervezési szerkesztettség, kompozíció.

– Úgy nőttem fel, hogy a művészet körülvett. Édesapám jóvoltából hamar megtanultam rajzolni, magával ragadott az alkotás iránti szenvedély – árulta el Szabolcs. – Folya­matosan fejlesztettem tudásom, nem is volt kérdéses, hogy ezen a vonalon tanulok tovább. A grafika áll hozzám legközelebb, mivel elég precíz vagyok, és ebben a műfajban ezt kibontakoztathatom. Mind a kézi, mind a számítógépes grafi­ka érdekel. Azokat a munkákat szeretem, melyek minél részletgazdagabbak, aprólékosabbak. A versenyek sosem vonzottak, csak az alkotás. Ezúttal is tanáraim javaslatára indultam, ennek ellenére nagyon örülök és büszke vagyok az elért sikeremre. Ráadásul az ajándékokon felül pluszpontokat is ér felvételinél a győzelmem. Egyelőre maradok a Katedra 13. évfolyamán, de jövőre szeretném folytatni tanulmányaimat művészeti vonalon a felsőoktatásban – tette hozzá.

A felkészítésükben részt vevő tanárok: Farkas László, Kőrös Sára, Kun-Sebők Kata, Lovas Ádám, Lovas Tibor, Lukács Gyöngyi, Tokodi Anita, Ugray Zsuzsanna, Zsolczai Balázs.

Rajzversenyen bizonyítottak

Kiválóan szerepeltek a Katedra középiskola diákjai a XXVIII. Országos Rajzversenyen is. Az I. korcsoportban 11. helyezést szerzett Mészáros Vivien, 15. helyezést Brán Tamara. A II. korcsoportban 5. lett Bicskei Kata­lin, Papesch Tímea pedig 9. helyezést ért el.