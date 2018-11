A Bíbor utcából érkezett Kecskemét karácsonyfája

Csütörtök délelőtt állították fel Kecskemét főterén a város karácsonyfáját. A 13 méter magas, zöldes ezüstfenyőt a Petőfivárosból szállították a Városháza elé, rendőri felvezetéssel. A talpba való befaragása jó félórát vett igénybe.

Egymást követő harmadik évben a Petőfivárosból érkezett a főtérre a karácsonyfa. Idén a Bíbor utcában lakó Gubicza Imre és felesége, Margit ajánlotta fel a kertjükben álló, 35-40 éves, körülbelül 13 méter magas ezüstfenyőt. Szerették a fát, de úgy ítélték meg, kinőtte-túlnőtte a kertjüket, és féltek, hogy egy viharban esetleg rádől a házra. Amiatt is aggódtak, hogy a fa benőtte az udvarukban húzódó vezetéket is (emiatt egyébként igen körülményes is volt a fenyőt kiemelni az udvarból, hiszen vigyázni kellett, nehogy leszakítsák az ágak a kábelt).

– Szerettünk volna szépen elbúcsúzni tőle, ezért gondoltuk úgy, hogy felajánljuk a város számára. Különleges érzés lesz máshol viszontlátni, olyan, mintha a főtéren lenne egy saját karácsonyfánk – árulta el Gubicza Imréné Margit, aki advent idején mindenképpen el fog menni unokáival megnézni a feldíszített fenyőt.

A terjedelmes fát rendőri felvezetéssel hozták el a Bíbor utcából. Miután felemelték és egyenesbe állították, a levegőben lógva faragták be motoros fűrésszel az óriási talpba.

