35 éve mutatják be a népművészet értékeit

Előadásokkal és hímző kiállítással színesített népművészeti nappal ünnepelte meg pénteken fennállásának 35. évfordulóját a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény, mely 1984 decemberében nyitotta meg kapuit az egykori Serház patinás épületében.

A jubileumi ünnepségen a köszöntők sorát dr. Szeberényi Gyula alpolgármester kezdte el.

– Kezdő népművelőként egy dunántúli településen lettem kultúrigazgató, ahol rövid időn belül megtapasztalhattam, mekkora közösségteremtő ereje van egy népművészeti kiállításnak. A hímzőasszonyok jóvoltából rádöbbentem, milyen hatalmas kincseket is rejt a népi iparművészet – elevenítette fel emlékeit az alpolgármester, majd a kecskeméti gyűjtemény megalapításának körülményeiről szólt.

–1984-ben nyitotta meg kapuit a Népi Iparművészeti Gyűjtemény, mely az évtizedek alatt folyamatosan bővítette gyűjteményét. Ma már nemcsak népi iparművészeti értékek tekinthetők meg az állandó kiállításokon, hanem a hagyatékok, adományok jóvoltából autentikus népi tárgyak is helyet kaptak – jegyezte meg az alpolgármester, majd a város nevében mondott köszönetet és nyújtott át egy oklevelet, valamint egy ajándékcsomagot Kriskóné Dávid Mária igazgatónőnek.

A gyűjtemény hat éve került a Kortárs Művészeti Műhelyek csoportba, melynek vezetője dr. Fűzi László is méltatta a gyűjteményt.

– Nincs jövőbelátó képességem, de a tendenciák alapján elmondhatom: a digitális világ, a mesterséges intelligencia egyre nagyobb térnyerése miatt nagy jelentősége lesz az ilyen értékes gyűjteménynek, mely itt látható. Nagy szükség van a tradíciókra, fontos, hogy megőrizzük a világ még meglévő értékeit. Teszi ezt 35 éve a Népi Iparművészeti Gyűjtemény is, és mutatja be, hogyan illeszthető be a népművészet a mai modern világba. Vezetője, Kriskóné Dávid Mária néprajzkutató, a kezdetektől, 35 éve igazgatja sikeresen, melyet ezúton is köszönünk – hangsúlyozta.

Ezt követően az igazgatónő elárulta, számára ez az álommunka. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy azt csinálja, amit szeret.

A jubileumi ünnepség további részében a közönség két előadást hallgathatott meg. Először dr. Bárth János néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató Hegyi tanyák a Székelyföldön címmel tartott előadást. Romsics Imre néprajzkutató, a kalocsai Visky Károly Múzeum igazgatója pedig a kalocsai népi ékszereket mutatta be előadásában.

Az ünnepséget emelte dr. Varga Ferencné Kulik Ilona, a Népművészet Mestere hímző kiállítása. A 98 éves népművész sajnos betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni a rendezvényen. Emellett a szünetekben a vendégek megtekinthették Romsics Lászlóné Szarka Vera, a Népművészet Mestere, homokmégyi hímző- és pingálóasszony bemutatóját.