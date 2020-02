30 állomás várja a párokat a kecskeméti Szerelmi kalandtúrán

Szerelmi kalandtúra, Valentin napi éjszakai fürdőzés, gyertyafényes vacsora – szombaton kezdődik Kecskeméten a Házasság hete.

A programsorozatot immár hetedik éve szervezi a Parázs Pasztorális Központ Kecskeméten. Mint koordinátora, Néma Attiláné Ella a témában tartott pénteki sajtótájékoztatón elmondta, talán az a legnagyobb értéke, hogy több generáció szerelmespárjait is megszólítja, az eseményeken feltűnnek fiatalok és 30-40 éve házasok is. Az évek során bekapcsolódtak az egyházak és a helyi kulturális-közművelődési intézmények is, így igazán színes és változatos a kínálat.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester azt hangsúlyozta, hogy nemcsak a házastársaknak, hanem minden párnak, élettársi kapcsolatban élőnek szólnak a programok, melyek révén közös élményekkel töltődhetnek fel a rohanó hétköznapokban.

Szombattól egészen március 28-ig lehet gyűjtögetni a pontokat az útlevélbe a Szerelmi kalandtúrára benevezett pároknak. Az immár hagyományossá vált párkapcsolatépítő játéknak idén 30 állomása van, azok között, akik legalább 10-et teljesítenek, értékes nyereményeket sorsolnak majd ki. Az első pontot már szombaton délután 4 órakor meg lehet szerezni a Házasság hete nyitóprogramján, a Kecskemét Táncegyüttes vezetésével a Katona József Könyvtárban tartott közös táncon. De az egy hét alatt lesz jópár előadás, beszélgetések, mesehallgatás, játék, a Kecskeméti Fürdőben Valentin napi szaunázás, az Aranyhomok Szállodában pedig négyfogásos elegáns gyertyafényes vacsora. Némáné Ella több mint 150 párra számít a kalandtúrán.