220 millióval támogatja az önkormányzat a kórházi körforgalom megépítését

Bár az ellenzéki képviselők egy része ellenezte, a városvezető Fidesz-KDNP frakció és az ellenzéki Szövetség több politikusa is megszavazta, hogy az önkormányzat 220 millió forinttal támogassa a kórházi forgalom megépítését, mondván: nemcsak a parkolóház miatt indokolt, hanem amúgy is szükséges növelni a kereszteződés áteresztő képességét.

Mint ismert, a régi Nyíri út parkoló területén parkolóházat épít a VER-BAU Parking Kft., tisztán magántőkéből, 3 milliárd forintos beruházással. Megközelítését a Nyíri út–Akadémia körút–Csabay Géza körút csomópontjának körforgalommá átalakításával biztosítják, egy ötödik ág vezet majd be a parkolóházhoz. A körforgalom a közműkiváltásokkal együtt körülbelül 800 millió forintba kerül, és az korábban is tudott volt, hogy a város hozzá fog járulni az építkezéshez, a költségvetésben is szerepel. Pontos mértékéről viszont zajlottak az egyeztetések.

A csütörtöki közgyűlésen napirendre került a téma, az aláírandó településrendezési szerződésben 220 millió forintos összeg szerepelt, azaz hogy a város ennyivel száll be a körforgalom kivitelezésébe. Szemereyné Pataki Klaudia polgármester elmondta, immár a harmadik tervtanulmányt készítette el a VER-BAU Parking, amelyet korrekt partnerként jellemzett, és azt is hangsúlyozta, egész Kecskemét számára előnyös lehet a fontos csomópont átépítése.

Király József, az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője viszont kijelentette, egy magánberuházásnál nincs helye az önkormányzat támogatásának, oldja meg a befektető maga. Hivatkozott az Izsáki úton épült turbókörforgalomra is, melyet az Auchan városi hozzájárulás nélkül épített meg, szerinte a kórháznál is így kellene történnie. Király József kifogásolta azt is, hogy az elmúlt két évben egyetlenegy alkalom nem volt arról szó, hogy a parkolóház aljában bevásárlóközpont-szerűség is lesz, ami szerinte azért problémás, mert a parkolóházban így az üzletek vásárlóinak autói is ott lesznek. Szőkéné Kopping Rita örvendetesnek nevezte a körforgalom megvalósítását, de azzal ő sem értett egyet, hogy a város pénzzel támogassa.

– Király úrnak többször elmondtam, a befektető eredeti ötlete az volt, hogy jobbra kisívű kikanyarodó sávval lehessen lefordulni a Csabay Géza körútról a parkolóházhoz. Ehhez nem is kellett volna semmi együttműködés, csak még nagyobb problémát generált volna. Ezt a csomópontot fejlesztenie kell a városnak, szakemberként önnek nagyon jól kell látnia – reagált a polgármester. Kiemelte, már csak azért is szükséges növelni a kereszteződés áteresztő képességét, mert nemcsak a kórház és a Széchenyiváros felé irányuló forgalom jelentkezik itt, hanem a Hetényegyháza és Petőfiváros felé tartó vagy onnan bejövő gépjármű-tömeg is.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester pedig leszögezte: „szó sincs bevásárlóközpontról”, a parkolóház aljában összesen három üzlet lesz (élelmiszer, drogéria, háztartási bolt), ezek kiszolgálását 32 parkoló biztosítja, további 385 hely marad a kórházi látogatóknak.

Az alpolgármester is arról beszélt, hogy ez a csomópont az egyik neuralgikus helyszíne a városi közlekedésnek. Áganként naponta 10 ezer 500 gépjármű halad itt át, átlagos forgalom idején is két pirosat végig kell állnia az autósoknak. Homoki Tamás szerint mindez jól bizonyítja, hogy nem csak a parkolóház megközelíthetősége miatt indokolt a körforgalom, hanem egyébként is kellene, a szakmai ajánlások is ezt támasztják alá. Szerinte egyértelműen jó üzletet köt a város a VER-BAU Parkinggal, hiszen csak a költségek negyedét fizeti az önkormányzat, és így valósul meg egy fontos fejlesztés városi területen.

– Higgyék el, hogy ez a 220 millió ennél jobb helyre nem is mehetne – folytatta dr. Homoki Tamás. Végül így fordult Király Józsefhez:

– Akkor foglaljunk abban állást, hogy kell-e nekünk a körforgalom. Ha igen, akkor fogadjuk el a hozzájárulást. Ha azt gondolják, hogy nincs szükség arra, hogy negyedköltségen létesítsünk egy fontos közlekedési csomópontot, akkor mondják ki, de ez az önök felelőssége.

Falu György Tamás alpolgármester (Fidesz-KDNP) az Izsáki úti turbókörforgalomra reagálva jelezte: azt állami területen, az 52-es főúton építette meg az Auchan, azaz ahhoz nem volt köze az önkormányzatnak.

Végül a képviselő-testület 15 igennel, 6 tartózkodás mellett szavazta meg a 220 milliós önkormányzati támogatást, azaz az ellenzék tagjai közül is többen igen gombot nyomtak.