1500 kiló pontyot telepítettek a szabadidőpark tavába

Hétfőn 1500 kilogramm pontyot telepítettek a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpont vizébe. A haltelepítés miatt július 1-3. között horgászati tilalom lesz érvényben a tavon.

Csáky Csaba, a – szabadidőközpontot is működtető – Hírös Sport Nonprofit Kft. háttértámogatási részlegvezetője elmondta: idén ez már a második haltelepítés. Márciusban több mint 2750 kilogramm pontyot, most pedig mintegy 1500 kilogrammot engedtek a tóba.

– Több éve már, hogy a Rákóczifalváról, a Sil-Tok Kft. halgazdaságából szállítjuk a halakat, zömében pontyokat. Megbízható társaság, egy régi tiszai holtágon, 200 hektáron gazdálkodnak. A melegre való tekintettel ezúttal csak 1500 kilónyi kétkilós pontyokat hoztunk el, ennyit tudtunk biztonságosan utaztatni, hogy meglegyen számukra a megfelelő oxigénmennyiség. Ősszel azonban újra nagyobb mennyiséget telepítünk majd a tóba – árulta el Csáky Csaba.

A szabadidőközpontba szívesen járnak ki a horgászok. Van egy törzsközönség, mely mintegy 90 bérletesből áll. Rajtuk kívül azonban sokan érkeznek napijeggyel is. Elsősorban férfiak horgásznak, de elvétve hölgyek is horgászbotot ragadnak. A korosztály nagyon vegyes. Sok a nyugdíjas, de a közép- és fiatal generáció is szép számban képviselteti magát. A gyerekek pedig szüleikkel, nagyszüleikkel érkeznek, és lesik el tőlük a horgászás alapjait.