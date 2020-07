Pisztollyal fenyegette meg a családgondozót, vádat emeltek ellene

Vádat emelt a Bajai Járási Ügyészség egy 78 éves férfi ellen, aki tavaly decemberben flóbert pisztolyt fogott egy családgondozóra, majd a felmosó nyelével megütötte.

Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta: a vádirat szerint az idős férfi egy Baja környéki községben nevelte a lányát, akit a hatóság védelembe vett (a falu nevét nem közölte a vádhatóság). A gyámhatóság családgondozót is rendelt ki a részükre, akinek a feladata volt az iskola és a család közötti kapcsolattartás, az igazolatlan hiányzásokról való tájékoztatás, ezenkívül családlátogatásokat is tartott.

Az iskola 2019 decemberében arról tájékoztatta a családgondozót, hogy a vádlott lánya több órát is igazolatlanul mulasztott és megkérte, hogy vegye fel velük a kapcsolatot. Ő december 16-án délután el is ment a házukhoz. A sértettet a lánya engedte be. A vádlott azonban trágár módon szitkozódni kezdett és a szobába belépő vendéggel vitát provokált. A szóváltás során az idős férfi elővett egy engedéllyel tartott flóbert pisztolyt, hadonászott vele, majd felhúzta a fegyvert. A folyamatosan hátráló sértett meglökte a vádlott kezét, majd gyomorszájon ütötte, így el tudta venni a pisztolyt.

A vádlott az ütéstől visszaesett, de azonnal felkapott egy felmosónyelet, amivel ráütött a sértett védekezésképpen feltartott bal karjára. A családgondozó nem sérült meg, de ekkor kimenekült a lakóházból és telefonon értesítette a rendőrséget. A rendőrök lefoglalták a pisztolyt (és a felmosónyelet is), a vádlott fegyvertartási engedélyét pedig visszavonták.

A szabadlábon védekező vádlottat a járási ügyészség fegyveresen elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja és felfüggesztett börtön kiszabását indítványozta vele szemben.

Borítóképünk illusztráció.