Nem tett vallomást a Goose Bar-nál késelő olasz férfi

Kedden tartott előkészítő ülést a Kecskeméti Törvényszék Marco P. ügyében. A 49 éves olasz férfi vágta el a nyakát tavaly novemberben egy ladánybenei férfinak a kecskeméti Goose Bar előtt. Az olasz nem tett vallomást, információink szerint a nyomozás során azt állította, a sértettől vette el a kést.

Kedd reggel két bv-őr kísérte be a kéz- és lábbilincset is viselő Marco P.-t a Kecskemét Törvényszékre. A kopaszra borotvált, kigyúrt olasz férfit – akit egyébként két ügyvéd is véd a büntetőperben – emberölés bűntettének kísérletével és garázdasággal vádolja a megyei főügyészség.

Dr. Hubay Attila ügyész elmondta: a vádlott tavaly november 4-én, éjfél után több ismerősével a kecskeméti Goose Bar-barba ment, ahol nem ivott alkoholt. Éjjel 3 körül a táncparketten összeszólalkozott egy kecskeméti férfivel, akit ököllel kétszer fejen ütött, majd miután a másik földre került, akkor is felé rúgott-taposott. Ekkor a biztonsági őrök kivezették, mire a vád szerint az utcán parkoló Bentley-jéhez ment, kivett belőle egy körülbelül 8 centiméter pengéjű kést, majd visszaindult a bejárathoz. Ott közben lökdösődés, dulakodás alakult ki, egy ladánybenei férfi, P. Roland az egyik olasz férfi felé nyúlt. Marco P. ekkor az őt visszatartani, csillapítani igyekvő ismerőseit félrelökve-magáról lerázva odament, és rátámadt P. Rolandra, aki ugyan ütve és rúgva próbálta a támadást elhárítani, de az olasz bal tomportájékon és a hátán megszúrta a késsel, majd egy határozott mozdulattal elvágta nyakának a bal oldalát, 12 centiméteres sebet ejtve. A ladánybenei férfi életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg, anélkül biztosan elvérzett volna.

Ahogy az ügyész fogalmazott: „a halál reális bekövetkezésének esélye fennállt”.

A tettes néhány ismerősével együtt kocsiba pattant és elhajtott, a rendőrök Kiskunfélegyházán fogták el, mikor már összepakolt és távozni készült.

A vádlott az előkészítő ülésen – nyilván ügyvédei tanácsára – megtagadta a vallomástételt, így dr. Fodor Endre bíró tárgyalásra napolta el az ügyet, azaz meg fogják hallgatni a sértetteket, az ügyvédek által beidézni javasolt tanúkat és az igazságügyi orvosszakértőt, és részletes bizonyítási eljárást is lefolytat majd a bíróság. A következő tárgyalás decemberben lesz. Marco P. továbbra is előzetes letartóztatásban marad.

Úgy tudjuk, a rendőrségi nyomozás során a vádlott részleges beismerő vallomást tett, információink szerint azt viszont tagadta, hogy a kést a kocsiból vette volna ki, azt állította, hogy az eredetileg a sértettnél volt, tőle vette el.

Két év próbára bocsátást kapott Gy. Imre

A Goose Bar-nál történtek miatt kedden egy 51 éves kecskeméti férfi ügyében is volt előkészítő ülés. Gy. Imrét is kikísérték a biztonsági őrök a szórakozóhely elé, ahol tumultuózus jelenet alakult ki, ő ekkor a beléptetéshez felállított kordont arrébb lökte és az olasz társaság egyik tagja felé ütött (de nem találta el). Emiatt az ügyészség garázdasággal vádolta meg, ő viszont az ülésen beismerte tettét, és büntetlen előéletére is tekintettel végül két év próbára bocsátással megúszta a dolgot.