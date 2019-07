Fákat csavart ki az orkán erejű szél Kiskőrösön

Orkán erejű szél csapott le Kiskőrösre szombat este. A vihar fákat csavart ki, tetőket bontott meg, és még jég is esett a városban – tudtuk meg a Kiskőrös város közösségi oldaláról.

Bács-Kiskun megyét sem kerülte el a vihar vasárnap, Kiskőrös város facebook oldalán számolt be a vihar okozta károkról, amit még az özönvízszerű esőzés is tetézett. A zivatar és jégeső mellett az orkán erejű szél fákat csavart ki és tetőket is megrongált. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól megtudtuk, hogy munkatársaik jelenleg is dolgoznak a vihar okozta károk felszámolásán a városban. Tájékoztatásuk szerint személyi sérülés nem történt.

Több utcában rengeteg a kár

Kiskőrös központjában, a Városházánál lévő Rákóczi utcát teljes szélességében lezárták, ugyanis a letört faágak a villanyvezetéket is leszakították. Ebben az utcában végig több kárt is okozott a vihar, illetve információink szerint a Városháza udvarán is pusztított a zivatar és az orkán erejű szél. A Klapka utcában egy családi ház tetejére zuhant a szomszéd telekről egy fenyőfa, ami lezúzta a kéményt és a tetőt is beszakította. A katasztrófavédelem munkatársai Kiskőrösön megközelítőleg 15-20 helyszínre vonulnak ki, melyek nagy részén már jelenleg is dolgoznak.

Olvasónk, Supka Éva a városban pusztító jégesőt is megörökítette. Köszönjük!

Másodfokú (narancs) riasztás van érvényben a megyében

Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadás veszélye miatt Másodfokú (narancs) riasztást adott ki Bács-Kiskun megyére, ahol így intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék is hullhat.

Hétfő reggelig dél, délkelet felől több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben a nap első felében még többfelé lehet villámtevékenység az országban – kevésbé szervezett csapadékgócokból -, majd később fokozatosan csökken a csapadék valószínűsége.

A zivatarok legjellemzőbb kísérőjelensége a felhőszakadás lesz, de erős vagy viharos széllökés és jégeső is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint a leghidegebb órákban 15-21 fok lesz. Napközben 25-32 fokig melegszik a levegő, északkeleten lesz a melegebb – írja az MTI.