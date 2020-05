Megöltek egy idős vállalkozót Halason

Szombaton az esti órákban történt az eset. A feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.

20:12

A technikusok kezeslábasban közelítették meg a helyszínt. A forrónyomos csoport megkezdte a helyszíni szemlét.

19:47

A 23 éves fiatalember beismerte tettét, a rendőrök előállították és bevitték a kapitányságra. A technikusok hamarosan kezdik vizsgálni a helyszínt.

19:44

A családi ház udvarában lévő műhely is rendőrségi szalaggal van körbekerítve, kordonozva, az egyenruhások ott is vizsgálódnak.

19:31

Helyszíni információink alapján az emberölés a Fejérföld utcában történt. Az áldozat egy ismert üvegező, képkeretező vállalkozó. A ház körbe van szalagozva, be van kerítve rendőrségi szalaggal. A helyszínen három rendőrségi kocsi áll, az egyenruhások biztosítják a területet. A technikusok elkezdték filmezni az utcát és a házat, képeket is készítenek a helyszínről. A kutyás szolgálat is a helyszínen van.

19:22. A police.hu információi:

Egy 23 éves kiskunhalasi férfi 2020. május 16-án 16 óra 28 perckor bejelentette a helyi rendőrkapitányságon, hogy bántalmazta egy hozzátartozóját. A mentők nem tudták megmenteni a 79 éves férfi életét, ő a helyszínen meghalt.

Az esettel összefüggésben a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt indított nyomozást. A fiatal férfi elszámoltatása folyamatban van.