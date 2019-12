Alig bírt mozogni a bíróságon a mélykúti gyilkos

Előzetesbe helyezték péntek délután a Kecskeméti Járásbíróságon T. Józsefet, azt a 27 éves garai férfit, aki szerda éjszaka Mélykúton egy késsel megölte az élettársát, Melindát, majd magukra gyújtotta a házat, és magát is összeszurkálta. A férfinak mindkét keze be volt kötve, járni alig bírt, a lépcsőn lefelé menet már megfogták a rendőrök, el ne essen.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Három egyenruhás vezette be a Kecskeméti Járásbíróságra péntek délután a sapkát viselő T. Józsefet. Úgy tűnt, az öngyilkosságot megpróbáló 27 éves gyanúsított igen rossz állapotban van: mindkét keze be volt kötve, nagyon lassan mozgott, szótlanul, maga elé meredve ült a padon, egy műanyag pohárból iszogatva, amikor pedig dr. Zsebők Krisztina nyomozási bíró a tárgyalóterembe szólította, bizonytalanul, néha imbolyogva lépkedett, kezével többször a hasához nyúlt. Később, amikor vége lett az előzetesről döntő tárgyalásnak, a lépcsőn is alig bírt lemenni, volt, hogy a rendőröknek kellett megfogniuk, el ne essen.

Dr. Schmidt Gábortól, a megyei főügyészség sajtószóvőjétől megtudtuk: a járásbíróság elrendelte az előzetes letartóztatását, amit az ügyvéd nélkül érkező férfi és dr. Hubay Attila ügyész is tudomásul vett. Arról nem közölt információt a szóvivő, mi hangzott el az ülésen.

Megfenyegette Melindát, hogy megöli

A rendőrség csütörtöki és a megyei főügyészség közleményéből egyre több részlet kiderült a szerda éjjeli mélykúti gyilkosságról és annak hátteréről – bár még így sem minden tisztázott.

A 27 éves garai férfi, T. József idén tavasszal létesített élettársi kapcsolatot a 30 éves mélykúti nővel, Melindával és költözött az asszony házába. Viszonyuk azonban rövid idő alatt megromlott a férfi féltékenysége miatt, rendszeressé váltak a veszekedések. Az asszony – két kisgyermek édesanyja – a drámai események előtt néhány órával elment a jánoshalmi rendőrőrsre, hogy segítséget kérjen a rendőröktől. Elmondta, hogy barátjával rossz a kapcsolatuk, sokat vitatkoznak, József többször megfenyegette. A rendőrség szerint viszont azt is hozzátette, hogy élettársa fizikailag sosem bántalmazta, nem kéri eljárás megindítását ellene, csak annyit szeretne, hogy költözzön el tőle. A rendőrök tájékoztatták, hogy zaklatás miatt megteheti a feljelentését, erre Melinda azt mondta, hogy még átgondolja. Majd az egyenruhások hazavitték, megérkezésükkor azonban nem volt otthon a férfi. A nő úgy döntött, hogy az éjszakát húgánál tölti gyermekeivel. Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője viszont közleményében kijelentette: azért nem maradt saját házában a sértett, mert “a férfi öléssel fenyegette”.

T. József azonban vagy valahonnan megtudta vagy megsejtette, hol lehet Melinda, és elment az Attila utcai házhoz.

– Vitatkozni kezdtek, majd a férfi magához vett egy kést és azzal többször megszúrta, illetve megvágta a sértett nyakát és mellkasát, ami miatt a nő a helyszínen meghalt – mondta el dr. Schmidt Gábor. Ezután a férfi elvágta a házban lévő gázpalack tömlőjét és tüzet gyújtott, majd öngyilkossági szándékkal saját magán – úgy tudjuk, a hasán – is több sérülést ejtett.

A ház teljes terjedelmében égett, de akkor még senki nem tudta a kisvárosban, hogy milyen tragikus események történtek a megelőző percekben. A kiskunhalasi hivatásos és jánoshalmi önkormányzati tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet. Előtte kihozták T. Jószefet és a már halott Melindát az égő épületből, a gyanúsítottat az ügyészség közlése szerint életveszélyes sérülésekkel szállították a bajai kórházba. Az elhunyt asszony gyermekei a nő húgával és annak gyermekeivel még a ház felgyújtása előtt kimenekültek, a húg a szomszédtól kért segítséget, hogy hívják a mentőket, meg a rendőröket. A gyerekeket a rokonok vitték el. Információink szerint a házban felrobbant a gázpalack és a ház belülről teljesen kiégett.

A késelő férfit csütörtök este a kórházban emberölés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, tettét beismerte. A főügyészség pénteken kezdeményezte előzetes letartóztatásba helyezését, a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája erről az indítványról döntött a délután 2 órakor kezdődő ülésen.

Adománygyűjtés indult a tragédia áldozatának családjáért

A meggyilkolt 30 éves mélykúti nő két kamasz korú gyermeke maradt árván, és földönfutóvá vált az áldozat húgának családja is, akiknek teljesen kiégett a házuk a gyújtogatás miatt. A családban két kisgyermek is van.

Hírportálunk érdeklődésére a Mélykútról elszármazott, jelenleg Kunfehértón élő Ularik Nóra, az adomány szervezője elmondta, hogy elsősorban élelmiszerre, meleg kisfiú és kislány ruhákra és lábbelire lenne szüksége a családoknak, mert mindenük odaveszett a tűzben. Információink szerint a két családdal felvette a kapcsolatot a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület is, amely a kelet európai országok között elsőként alakult áldozatsegítő szervezet. Közvetlen támogatást ad, valamint segítséget nyújt a bűncselekmények vétlen – részben a szociális helyzetük miatt rászoruló – áldozatainak és hozzátartozóiknak információadás, pszichikai, egyes esetekben kisebb anyagi, valamint jogi és egyéb formában, továbbá kiáll és fellép a sértettek érdekeinek védelmében.