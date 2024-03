Újabb kemény erőpórba vár a szép napokat megélő SG Kecskemét Futsalra, hiszen a hírös városiak a pazar felső-házi teljesítményüket a Nyíregyháza ellen folytatnák. A ScoreGoal szép még alig emésztette meg a Haladás elleni hatalmas bravúrt, már előre kell tekintenie, pedig bizony a szombathelyiek ritkán kapnak ki, a 4–3-as hazai sikerrel záruló meccs ráadásul a futsal egyik jó reklámja is volt. Nem mellesleg a kecskemétiek feljöttek a tabella első helyére, megelőzve a címvédőt egy ponttal.

Biró Attila és a ScoreGoal igen szép napokat foglalna keretbe csütörtök este a Nyíregyháza elleni mérkőzésen

Fotó: Bús Csaba

Nincs más hátra viszont, mint előre, hiszen az a Nyíregyháza érkezik majd Kecskemétre, mely legutóbb a DEAC ellen nyert otthon 3–2-re. A nyírségiek is nagyon szép szezont futnak, hiszen az alapszakasz után a felső-házban sem lassítottak, kilenc pontjukkal a harmadik helyre jöttek fel. Az alapszakaszban mindkét alkalommal a ScoreGoal tudott nyerni, idegenben 6–3-ra, míg hazai pályán 2–0-ra, ami mindenképpen jó előjel lehet a mérkőzés előtt. Pozitívum az is, hogy a sérültek állapota is javul, így valamivel bővebb kerettel készülhetnek a megmérettetésre a hazaiak.

Marko Gavrilovic elismerően beszélt a nyíregyházi együttesről, egyben kiemelte, döntő fontossággal bír majd az, hogy melyik csapatnak maradt több energia tartaléka erre a mérkőzésre a sűrű rájátszás menetrendben.

– Megint egy olyan periódusban vagyunk, amikor rövid idő alatt gyorsan követik egymást a mérkőzések. A Nyíregyháza következik, melyről tudjuk, hogy elképesztő kvalitásokkal rendelkezik támadásban, ezt már sokszor megmutatták ebben a bajnokságban. Két minőségi légiósuk van, emellett jó elegyet alkotnak a tehetséges fiatalok és a rutinos magyar játékosok, Lovas Norbert személyében pedig egy kitűnő edzőjük van. Nagyon kemény találkozó vár ránk ebben a sorozatban, de ez normális, hiszen a rájátszás ilyen. Mindkét csapatra igaz, hogy sűrű időszakon van túl, így az lehet a döntő, hogy kinek maradt több energiája erre a találkozóra. Bízom benne, hogy képesek leszünk megszerezni a számunkra nagyon fontos győzelmet – mondta Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója.

Az SG Kecskemét Futsal–Á Stúdió Nyíregyháza mérkőzést csütörtök este 18 óra 30 perckor rendezik a Messzi István Sportcsarnokban.