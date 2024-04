A vendégek a tizedik helyen állnak a tabellán, az eddig lejátszott huszonnyolc fordulóból, harminchét pontot gyűjtöttek. Legutóbb hazai pályán a listavezető Nyíregyházától kaptak ki 0–1 arányban. A kazincbarcikaiak játékosa Ternován Patrik, aki a 2020/2021-es idényben tiszakécskei színekben rúgta a labdát. A hazaiaknál is van egy játékos, Takács Tamás, aki az előző bajnokságban még a barcikai csapatban szerepelt.

A tiszakécskei Gyurján Bence (fehér mezben)

Fotó: Szentirmay Tamás

Minden bizonnyal harcos, küzdelmes mérkőzésre van kilátás, legalábbis azzal lehetne a szurkolók optimizmusát visszahozni, akik már az elmúlt, Mosonmagyaróvár elleni és a még hátralévő hazai bajnoki mérkőzéseket is ingyen tekinthették és tekinthetik meg. Sajnálatos módon sem az óvári, sem pedig a Pécs elleni játék nem azt mutatta, hogy a játékosok nagy akarással, mindent megmozgatva és belevetve, a győzelem megszerzésére törekedtek. Pedig a Szeged ellen megmutatták, hogy igen is tudnak úgy is játszani, aminek meg is lett az eredménye. Az említett két mérkőzés elvesztése és főleg a hat pont most nagyon hiányzik a Tiszakécskének. Persze esély van még a bennmaradásra, ha minden találkozót megnyernek, de ahhoz az is szükséges, hogy a többi, előttük lévő csapatok is pontokat veszítsenek, és minden úgy alakuljon, ahogyan azt a kisvárosban szeretnék. Ebben a bajnoki idényben már a negyedik vezetőedző dolgozik Tiszakécskén. Ilyenkor persze felmerül a szurkolókban az, hogy biztos, hogy az edzőkben van a hiba? Esetleg a játékosoknak kellett volna többet tenni annak érdekében, hogy jobb eredmények szülessenek, hiszen ők játszottak és játszanak a pályán. Az egyesület vezetése azt szerette volna, hogy a bajnokság végére ne legyenek kiesési gondok. Sajnos ez eddig nem jött össze, de reménykedni még lehet.

Gyurján Bence úgy látja, hogy bekerültek egy negatív spirálba.

– Ha a tavaszi szezon eleje úgy alakult volna, hogy nyertünk volna meccset, meccseket, az adott volna egy löketet, de sajnos ez nem sikerült.

Kikaptunk, döntetlent játszottunk, láttuk, hogy távolodik tőlünk a mezőny, ami negatív hatással volt a hangulatra, a csapatra. Ebből a spirálból sajnos nem sikerült kijönnünk. A Mosonmagyaróvár és a Pécs ellen sem úgy játszottunk, ahogyan kellett volna, és volt több olyan is, amit megnyerhettünk volna, és akkor most nem itt tartanánk, ahol jelenleg vagyunk. A Kazincbarcikáról nem gondolnám azt, hogy jobb játékerőt képviselnek, mint mi, sőt! Azt kell mondanom, hogy matematikailag van még esélyünk a bennmaradásra. Ez nem csak rajtunk múlik, hanem az előttünk lévő csapatokon is. Amennyiben tudnánk nyerni, nyilván ez most álmodozás, de ha a hátralévő hat mérkőzésből mindet megnyernénk, akkor bent tudnánk maradni. Egyébként nem engedtük még el ezt az egészet.

Nagy probléma az, hogy nem tud a csapat gólt lőni, és kevés a kapura lövés is. – Ezt azért nem húznám rá a csatárokra, mert a labdarúgás csapatjáték. Ki kellene őket szolgálni, de az tény, hogy nem jönnek a gólok. Lehet, hogy ez függ attól, hogy nem jönnek az eredmények. Nem mindenkinek egyforma az önbizalma. A Szeged ellen nyertünk, azután összejöhetett volna. Sajnos nem tudok erre okosat mondani. Ha tudnám a megoldást, akkor nem itt tartanánk – tette hozzá a középpályás.

A Tiszakécskei LC–Kazincbarcika mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Tiszakécske Városi Sportcentrumban.

A további párosítás: Szombat, 12.30: Nyíregyháza–Vasas. Vasárnap, 17.00: Szombat­hely–Mosonmagyaróvár, Sió­fok–BVSC, Soroksár–Budafok, Csákvár–Gyirmót FC Győr, Budapest Honvéd–PMFC, Kozármisleny–Ajka. Hétfő, 22.00: ETO FC Győr–Szeged-Csanád G. A.