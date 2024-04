Mikor érdemes a hitelkiváltáson gondolkodni?

Várjunk addig, amíg egy új hitellel komolyabb megtakarítást érhetünk el a havi törlesztőrészletünkön. Miért? A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakportál elmagyarázza.

Egy jól időzített hitelkiváltás komoly megtakarítást jelent. A hitelünk akár sokkal olcsóbb is lehet, de a dolog jár némi ügyintézéssel. Ez egy újabb hitelfelvétel, és ugyanúgy zajlik, mint az első hitelünk igénylése, amitől most meg szeretnénk válni. Ugyan ez személyi kölcsön esetén nem jár olyan sok munkával, mégis be kell szereznünk egy munkáltatói igazolást, és mivel hitelkiváltásról van szó, egy igazolásra is szükségünk lesz a fennálló tartozásunkról. (Hacsak nem a saját bankunknál vesszük fel az újabb hitelt.)

És míg a bankok nagy részénél már online is igényelhetünk kölcsönt, ha hitelkiváltásra vesszük fel a pénzt, akkor gyakran csak személyesen intézhetjük a hitelfelvételt.

A hitelkiváltásnak ráadásul díja is van. A meglévő hitelünket ugyanis végtörlesztjük, amelynek általában 0,5-1,0 százalékos díja van, de néhány banknál az összeg maximált. Néha eltérő lehet a díj akkor, ha a meglévő tartozásunkat egy másik bank hiteléből törlesztjük.

Ha magas kamat mellett vagyunk kénytelenek hitelt felvenni, akkor figyeljünk ezekre a díjakra is, és legyen ez is szempont a hitelválasztásnál.

Készüljünk tudatosan arra, hogy a drága hiteltől később majd megválunk, igyekezzünk ezt minél olcsóbban megtenni.

A hitelkiváltás költségének másik eleme az új kölcsön díja. A hitelfelvétel járhat induló költségekkel, de a személyi kölcsönök esetében – mivel nincs ingatlanfedezet és kisebb összegű a kölcsön – rendszerint alacsony díjakkal kell számolni.

Összességében akkor érdemes kiváltani a meglévő hitelünket, ha ezzel valóban megtakarítást érhetünk el, azaz ha a költségek – a régi hitel végtörlesztésével és az új hitel felvételével járó díjak – mellett is jobban járunk az új hitelünkkel. Ha viszont ez a helyzet, akkor ne féljünk belevágni, hiszen sokat spórolhatunk rajta, és a hitelcsere ára pár hónap alatt megtérülhet.

Hogyan válthatjuk ki a hitelünket?

A hitelkiváltás lényege, hogy a meglévő drága kölcsönünket olcsóbbra cseréjük, és ezzel megtakarítást érünk el. De pontosan mi lesz ennek az eredménye?

Az egyik, talán legkézenfekvőbb lehetőség, hogy mivel az új hitelünk kamata alacsonyabb, változatlan futamidő mellett a havi törlesztőrészletünk csökken. Igy az új hitel kisebb terhet fog majd jelenteni a költségvetésünkben.

A másik, hogy a törlesztőrészletünket változatlanul hagyjuk, és így a futamidő rövidül. Olcsóbb hitelt a korábbihoz hasonló léptékkel ugyanis hamarabb vissza tudunk fizetni.

Végül a harmadik lehetőségünk, hogy megtartjuk a korábbi törlesztőrészletünket és a futamidőt is, viszont így magasabb összegű kölcsön is belefér. Van olyan konstrukció, ahol vehetünk fel a kiváltott hitelnél nagyobb összeget, és van ahol ez kifejezett előírás. Érdemes hitelkalkulátort használni, ahol választhatunk, hogy milyen hitelt milyen futamidővel szeretnénk igényelni.

Milyen hiteleket válthatunk ki személyi kölcsönnel?

Erre a rövid válasz az, hogy olyat, amilyet a konstrukció lehetővé tesz. Bár a klasszikus adósságrendező hitelek általában jelzáloghitelek, a személyi kölcsönök is jól használhatók hitelkiváltásra, hiszen ezek szabad felhasználásúak, így hitelkiváltásra is alkalmasak. Nem válthatunk azonban ki velük bármit.

Majdnem minden személyi kölcsönre igaz, hogy jelzáloghitelt nem tudunk vele kiváltani, de van olyan bank, amelynek a kölcsönével szabad felhasználású jelzáloghitelt is lehet. Legtöbbször azonban csak más személyi kölcsönöket, áruhitelt, és ha a kondíciók engedik, folyószámlahitelt vagy hitelkártya-tartozást válthatunk ki személyi kölcsönnel. Ezek közül viszont akár többet is.

Mi az előnye annak, ha hitelkiváltásra igényeljük a kölcsönt?

Van különbség aközött, hogy felveszünk egy újabb kölcsönt, és abból majd kifizetjük a meglévő tartozásunkat, és aközött, hogy hitelkiváltásra igényelünk kölcsönt. Előbbi esetben a bank úgy számol, hogy a meglévő hitelünk mellé veszünk fel még egyet, a másodikban pedig úgy, hogy helyette.

Ez apróságnak tűnik, de nagyon is lényeges különbség. Amikor a bank azt számolja, hogy mekkora havi törlesztőrészlet fér bele a fizetésünkbe, akkor hitelkiváltásnál már csak az új kölcsön törlesztőjével kalkulál, a régivel nem, hisz tudja, hogy azt úgyis végtörlesztjük.

Ráadásul az ügyintézés is kényelmesebb. Hitelkiváltásnál a tényleges kiváltást a bankok egymás közt intézik, nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk.

Ne féljünk tehát a hitelkiváltástól. Használjuk ki a bankok kedvezőbb ajánlatait, éljünk a lehetőségeinkkel, és spóroljunk a hitelünkön.