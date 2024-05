A kecskeméti majálisra idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak. Nem is csoda, ugyanis ragyogó napsütés és színes programkínálat várta a résztvevőket. A Kecskemét Táncegyüttes látványos felvonulása már önmagában is felért egy hagyományőrző programmal, azonban ezt tudták még fokozni, ugyanis autentikus táncot is jártak, melynek folyamán színes szalagokkal táncolták körbe Kecskemét idei májusfáját. A táncos mulatsághoz a nézők is csatlakoztak, mely után megtekintették a táncegyüttes színpadi műsorát is.

A Kecskemét Táncegyüttes tagjai körbetáncolták Kecskemét idei májusfáját

Fotó: Bús Csaba

Természetesen a családbarát programok, a vidámparki mulatság, a körhinták és a különféle szédítő masinák is fokozták a hangulatot a kecskeméti majálison, de nagy érdeklődés övezte a helyszínen megrendezett teknőskiállítást is. A szórakozás mellett pedig jól estek a szabadban elfogyasztott finom, hagyományos, magyaros ételek is. Azonban, mint eddig minden évben, idén is a vattacukor és a lufi volt a majális slágere.