Nagy Márton az ománi Súra Tanács elnökével tárgyalt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a hivatalában fogadta Sheikh Khálid Hilal Al Maawalit az ománi parlament alsóháza, a Súra Tanács elnökét és delegációját. A felek a találkozó során áttekintették a magyar–ománi gazdasági kapcsolatokat, különös tekintettel a magyar élelmiszeripar és azon belül a tejipari cégek kifektetési lehetőségeire – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel. Nagy Márton a találkozón hangsúlyozta, hazánk exportorientált országként mindenkivel a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre törekszik. Ezt tükrözi az is, hogy a Magyarország és Omán közötti kereskedelmi forgalom 2010 óta több mint másfélszeresére növekedett. A felek megállapították ugyanakkor, hogy a gazdasági kapcsolatok további előmozdítása szükséges. Az egyeztetés során a felek egyetértettek abban is, hogy közvetlen ománi és magyar járatokkal erősíthető a két ország közötti légi közlekedési kapcsolat, valamint a már megkezdett együttműködést fejleszteni szükséges az oktatás területén. Mindemellett megállapítást nyert, hogy szükséges a két ország együttműködésének kialakítása és megerősítése az energetika területén, beleértve a Mol esetleges szerepvállalását is – olvasható a közleményben.