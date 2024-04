Fontos mérkőzés vár hazai pályán a Kecskemétre, Szabó István csapata ugyanis egy győzelemmel elérheti a szezon előtt kitűzött célt, ami a biztos bennmaradás volt.

Zeke Márió és a Kecskemét a három pontra hajt hazai környezetben

Fotó: Bús Csaba

A tabellán alaposan leszakadó Kisvárda és Mezőkövesd sorsa ugyan nagy eséllyel eldőlt, de most a kecskemétiek is tehetnek azért, hogy a nyitott kérdéseket lezárják. Ehhez három pontot kell szerezniük, illetve szurkolni a Ferencváros szombati sikeréért, hiszen a zöld-fehérek a Kisvárdát fogadják. Aligha tartalékol majd a címvédő, hiszen a bajnoki címet ünnepelheti az FTC.

A Mezőkövesd helyzete már kilátástalan, öt körrel a vége előtt 14 pontra van a vonaltól, így ha nem nyer, biztosan kiesik. A borsodi klub kapcsán a héten nem a legkedvezőbb hírek járták be az országos sajtót, hiszen előbb Christian Gomis ment neki a klubnak, hogy noha sérültként emlegetik, neki semmi baja nincsen, majd Milan Milanovic vezetőedző nyújtotta be lemondását, amit viszont nem fogadott el a klubvezetés. A 20 ponttal sereghajtó együttes utóbbi öt meccsén egy pontot szerzett, az utolsó három ebből vereség, 0-12-es gólkülönbséggel.

A Kecskemét sincs jó formában, az utóbbi négy körben csak egy pontot gyűjtött, de jóval kiélezettebb találkozókon maradt alul, mint riválisa. A Puskás Akadémia ellen a 74. percig vezetett a KTE, majd Debrecenben a helyzetei, ziccerei is megvoltak a győzelemhez, de nem sikerült ezeket gólra váltani. Ha valamiben, akkor ebben mindenképpen javulnia kell vasárnap a KTE-nek. Ellentétes meccseket játszottak egymással a csapatok idén, Kecskeméten a Mezőkövesd nyert 2-0-ra ősszel, de a tavaszi nyitányon a KTE nyert 3-0-ra idegenben Lukács Dániel kettő, illetve Szabó Alex egy góljával.

Kecskeméten ugyan a cél a három pont megszerzése, de a lila-fehérek tudják, egy pillanatra sem szabad csökkennie a koncentrációnak a Mezőkövesd ellen sem, hiszen az könnyen visszaüthetne. Jó hír hazai oldalon, hogy Májer Milán, Vágó Levente és Varga Bence eltiltása is lejárt, Debrecenben pedig Nikitscher Tamás is újra pályára léphetett sérülése után. Szabó István elmondta, nagyon szeretnék begyűjteni a három pontot vasárnap.

– Nyáron a legelső szempont volt, amit el is várhattunk ettől a csapattól, hogy elérjük bennmaradást. Erről sokat beszélgettünk a játékosokkal is, szeretnénk itthon tartani a pontokat. A Mezőkövesd játékoskerete helyezéstől függetlenül erős, ezt korábban is többször elmondtam. Ezt mi is megtapasztalhattuk, hiszen sokszor borsot tudtak törni az orrunk alá egy időszakban, de tavasszal jó játékkal tudtuk megverni őket. Szeretnénk most is három ponttal kiszolgálni a közönségünket. Nagyon fontosak számunkra, mert véleményem szerint a miénk a legjobb. Akár nyerünk, akár veszítünk, mindig mellettünk állnak. Ezt viszonozni szeretnénk. Nagyon fontos a belső motiváció is, hiszen itt minden meccsre úgy kell felkészülni, hogy ez meglegyen. Ha most is meglesz, akkor emelt fővel jöhetünk le a pályáról – mondta a mérkőzés kapcsán Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

A Kecskeméti TE–Mezőkövesd bajnoki mérkőzés vasárnap 14 óra 05 perckor kezdődik a Széktói Stadionban, kapunyitás másfél órával a kezdés előtt lesz.