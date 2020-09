Tavasszal elmaradt, most megtartották a kiskőrösi agrárexpót

Kiskőrösön tartanak, de nem félnek a koronavírustól. A hétvégén tartották meg tizenegyedik alkalommal az agrárexpót.

Az ország gazdaságának mennie kell annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben berobbant a vírusválság második hulláma. A kiskőrösiek, betartva az elemi egészségügyi szabályokat, nem mondanak le a nagy rendezvényeikről. Két hete például ezért tartották meg a szüreti vigasságot. Valaki azt mondta a tizenegyedik alkalommal megrendezett agrárexpó előtt a kiskőrösi főtéren, hogy az élet élni akar, az emberek nem bújhatnak el házaikban.

Szombaton nyílt meg Petőfi Sándor szülővárosának főterén a XI. Duna- Tisza közi Agrár Expó, melynek a korábbi években a helyi gimnázium sportcsarnoka és udvara adott helyet, most azonban szellősebb és nagyobb teret kerestek a rendezők. A Húsvétkor elmaradt bemutatót és vásárt most pótolták.

Hogy mit láthattak, kóstolhattak és vásárolhattak a főtérre kilátogatók?

Megízlelhették például az újbort – Nero rozét és Irsai Olivért – az egyik boros kiállítónál, de kóstolhattak szürke marha kolbászt és mangalicasonkát is. Sajtokat, gyümölcs- és zöldségleveket, sőt homoktövislevet is ihattak, ami állítólag megerősíti a szervezetet, amely így sikeresen veheti fel fertőzés után a harcot a Covid 19-es vírus ellen is. Vásárolhattak csokoládét, kozmetikai termékeket, kenyereket, húsféléket, tepertőket is az érdeklődők.

A termékek gyártói készséggel adtak tájékoztatást a portékáikról, amelyek hazai alapanyagból, hazai munkaerővel készültek. Az expó részeként a főtéren erőgép-kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők.

A rendezvényt a délelőtt közepén nyitotta meg Domonyi László polgármester, aki azt hangsúlyozta, hogy egy riadalom után jó tudni, hogy van megújulás. Látható a kiállításon, hogy a magyar agráriumban van erő. Tőle vette át a szót Font Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság elnöke: a politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy a vásárlók és a készítmények gyártói találkozhatnak az expón. A vevők itt megtalálhatják a gyártókat, akik pontos információt adnak arról, hogy milyen módon készülnek a termékek. A magyar agrárium különleges szeletét láthatják az érdeklődők. A képviselő arról is szólt, hogy az ősszel új törvénymódosításokat nyújtanak be, amely erőteljesen érinti a termelőket. Az egyik a bortörvény, a másik a családi kisüzemek (őstermelők) új adózási rendszerét jelenti. A képviselő után Farkas Sándor agrárminisztériumi államtitkár, miniszterhelyettes adott tájékoztatást a mezőgazdaság helyzetéről.