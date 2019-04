Soltvadkerten jól teljesít a gazdaság

Soltvadkert legnagyobb adózója a Material Plastik Kft. A száz legnagyobb megyei vállalkozás között számon tartott családi vállalkozás tavaly is a legnagyobb befizetőként gyarapította a vadkerti önkormányzat kasszáját. Egyebek mellett erről is szó esett a napokban megrendezett vállalkozói fogadáson, mellyel a település elöljárósága tisztelte meg a cégek vezetőit.

A város legnagyobb adófizetőit évek óta megtiszteli a település vezetése egy fogadással. Ezekre azoknak a vállalkozásoknak a vezetőit hívják meg, amelyek legalább kétmillió forint helyi iparűzési adóval gyarapították a közösség költségvetését. A napokban a Lantos Borház adott helyet az eseménynek.

Tíz éve 29 vállalkozás lépte át a kétmillió forintos határt, mára ez a szám 35-re emelkedett. Ezt Lehoczki Ferenc polgármester mondta a fogadáson tartott gazdasági évértékelőjében. A helyi iparűzési adó 334 millió forint, amelynek a 60 százalékát – 190 millió forintot – a helyi nagy adózók fizetik.

A város első embere azt is megjegyezte, hogy a 7500 lélekszámú településen 1875 vállalkozót tartanak nyilván. Míg az ezredfordulón 52 millió forintot fizettek iparűzési adó címen a cégek, ma ez a szám a korábbi hatszorosa, holott az ország gyarapodása nem volt ugyanilyen mértékű. A polgármester azt is megjegyezte, hogy a válság idején, 2010-ben a három legnagyobb adófizető 32 millióval gyarapította a közkasszát, ez az összeg tavaly 71 millió forintra nőtt. A Materiál Plastik Kft. 45,5, a BS Plastic Trade Kft. 16,1, az Autócent Kft. 9,4 millió forintot fizetett be a városnak.

Lehoczki Ferenc elemzésében arról is szólt, hogy az idén 450 millió forintból elkészül a záportó. A Vadkerti-tó turisztikai beruházására 320 milliót szánnak az idén. A kerékpárút vélhetőleg a nyár elejére készül el, a félbehagyott munka közbeszerzését a napokban hirdetik meg.

A polgármester megemlítette, hogy összesen 14 projekt vár indításra vagy befejezésre a településen. Ezek közül elkészült a sportcsarnok fűtéskorszerűsítése. A piactér fejlesztésének második ütemére 34 millió forintot szán az önkormányzat. A várost elkerülő út nyomvonalát térképen már kijelölték. Ez Kiskunhalas felől Tázlár felé kerüli el a települést, a Kecskemét felé vezető országutat szeli át, majd a tó irányában északról fordul Kecel felé, és a kőrösi körforgalom előtt csatlakozik rá az országútra. Arról nem esett szó, hogy ez mennyibe kerül. A polgármester szerint 2022–23-ra készül el majd a beruházás. Ez legalább a felére csökkenti majd a váro­son áthaladó forgalmat, amely ma 12 ezer autó naponta.

Arról is szó esett, hogy ma a város fejlődése két dolog miatt nehézkes. Egyfelől nincs elég munkaerő a településen, másfelől pedig a város elektromosenergia-igénye hónapról hónapra nő. A rendezvényen elhangzott, hogy az áramszolgáltató a kormánytámogatással egy új alállomást épít a városban. Ennek engedélyezése, beruházása két évet vesz igénybe, a költsége kétmilliárd forint. Ez majd hosszú időre biztosítja a település növekvő igényeit.

A rendezvényen felszólalt dr. Kerényi János országgyűlési képviselő is, aki az uniós választáson történő részvételre biztatott mindenkit. Ezt követően ismertette a hazai gazdasági fejlődés tényszámait. Mint mondta, 2010-ben Bács-Kiskun a megyék gazdasági sorrendjét tekintve a 14. helyen állt, nyolc év alatt a 7. helyre jött fel. Érzése szerint hamarosan a megyék első harmadában végezhet.

A tíz legnagyobb adózó Soltvadkerten

1. Material-Plastik Kft.

2. BS Plastic Trade Kft.

3. Autócent Kft.

4. LIVER-LAND Kft.

5. Frittmann Testvérek Kft.

6. Variens Kft.

7. NKM Áramhálózati Kft.

8. Dominis Pille-Fólia Kft.

9. Globál Plasztik Kft.

10. Phoenix-Drink Kft.

Forrás: önkormányzat