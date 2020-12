Műfüves focipályát is építettek a támogatásból Sükösdön

A folyamatban lévő fejlesztéseket mutatta be péntek délelőtt Tamás Márta polgármester Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Vedelek Norbert a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat alelnöke részére. A közelmúltban közel 230 millió forintból megújult egy játszótér, műfüves futballpálya épült, a Családsegítő épületét is átalakították valamint, a falu leghosszabb utcájában szilárd útburkolatot építettek. A polgármester kiemelte,hogy óriási lehetőséget jelent az ipari park 260 millió forintos beruházás ami jelenleg is zajlik

A folyamatban lévő fejlesztéseket mutatta be péntek délelőtt Tamás Márta polgármester Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke részére. A közelmúltban megújult egy játszótér, műfüves futballpálya épült, a családsegítő épületét is átalakították, valamint a falu leghosszabb utcájában szilárd útburkolatot építettek. A polgármester kiemelte, hogy óriási lehetőséget jelent az ipari parki beruházás, ami jelenleg is zajlik. A Terület- és Településfejlesztési Operatív programból 260 millió forintot nyertek a teljes projektre, a munkálatok áthúzódnak a következő évre. Teljes közművesítést végeznek, útépítést, csapadékvíz-elvezetést, valamint a víz-, gáz- és a villamos hálózatot is kialakítják a vállalkozók részére, akik már érdeklődnek a helyek iránt. – Szerencsére a járványhelyzet mellett is haladtunk a fejlesztésekkel. Ez hiányterület volt településünkön. Nem volt olyan hely, amit a vállalkozásoknak kínálni tudtunk volna, ez most nagyon szerencsés, a munkahelyteremtés szempontjából is. Nagyon jó egybeesés tulajdonképpen, hogy a gazdaságélénkítő programba Sükösd is bekerült, így a helyi vállalkozásoknak egy gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programos (GINOP) forrásból január közepén megnyílik egy rendkívül kedvező fejlesztési lehetőség. Reméljük, hogy megindul az élet az ipari parkban ezáltal – mondta el Tamás Márta polgármester. A délelőtt során a vendégek megtekintették a felújított családsegítő irodát, melyet közel ötmillió forintos Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatásból fejlesztettek. Az épület korábban fogorvosi rendelő volt, teljes belső átalakítással egy barátságos, tágas iroda jött létre. Ezt követte a műfüves futballpálya bemutatása, amire méltán büszkék lehetnek a sükösdiek. – Nagyon örültünk, hogy a Belügyminisztérium és a Magyar Labdarúgó-szövetség közös támogatásával sikerült egy műfüves nagypályát megépíteni. Erre büszkék vagyunk, mert Baja mellett a települések között nálunk van nagypálya, ez közel 200 millió forintos beruházás volt. Százfős lelátó kiépítésére, a pálya megvilágítására, illetve kispadok kihelyezésére is lehetőségünk volt, és most foglalkoztatási programban további 5 millió forintból a pálya körüli térkő burkolatot is el tudjuk készíteni – sorolta a polgármester. A Magyar Falu Program keretében 30 millió forintból a falu leghosszabb utcájának, a Horgásznak a szilárd burkolatát építették ki 421 méteren, a vízelvezető árkokat és a padkázást is megoldották. Az óvodaudvaron, egy kisebb beruházásnak köszönhetően, udvari fejlesztőjátékokat telepítettek, továbbá egy ivókutat is létesítettek, valamint az Árpád vezér téren a fölvégi közparkot játékokkal, padokkal szerelték fel, előbbit közel 5 millió forintból, amit szintén a Magyar Falu Program támogatott, utóbbira 7,1 millió forintot költhettek a Vidékfejlesztési Pályázat támogatásából, tudtuk meg a polgármestertől. – Az elmúlt években a vidéki településeken nagyon sok fejlesztés történt, most a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt nem tudunk átadásokon részt venni, de mégis az a helyzet, hogy Sükösdön most több mint 230 millió forintos fejlesztéseket néztünk meg, mondhatjuk, hogy itt is folyamatosak a fejlesztések. Ha rajtunk múlik, a jövőben is azért fogunk együtt dolgozni, hogy tovább fejlődjön a község. Azt szeretnénk elérni, hogy minden vidéki településen könnyebb és jobb legyen az élet, azokat a szolgáltatásokat, amelyek megvannak, megfelelő körülmények között tudják igénybe venni a helyiek – mondta el a baon.hu-nak Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési kép­viselője.