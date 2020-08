Már érdeklődnek az ipari park iránt Félegyházán

Kiskunfélegyháza határában jövő hónap végére elkészülhet az új, harminchektáros ipari park, amely iránt máris vannak érdeklődők. A jelentős ipari beruházásra 1,4 milliárd forintot nyert a város.

Két hónappal a tervezett határidő előtt befejeződhet a város határában az új ipari park kivitelezése. A jelenlegi ipari park mellett, a Kiskunfélegyházát Kiskunmajsával összekötő közút mentén új, mintegy harminchektáros ipari park létesül. A város önkormányzata a megye által irányított Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásából nyert 1,4 milliárd forintot a Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztésére.

A tegnapi városházi sajtótájékoztatón Csányi József polgármester elmondta: tizenhárom éve a területet eladta a város, és akkoriban egy logisztikai központ építése merült fel hasznosítási lehetőségként. A városnak öt éve sikerült visszavásárolni a területet, ami jelenlegi mezőgazdasági területek bevonásával, akár tovább bővíthető.

– Ez nem egy látványos, de annál hasznosabb fejlesztés, ami Félegyháza jövőbeni gazdasági fejlődésének az alapjait teremti meg, ugyanakkor megyei és országos szinten is jelentősnek számító ipari parki beruházás – mondta el Csányi József polgármester a projektről, ami Bács-Kiskun megye második legnagyobb TOP-os támogatással megvalósuló beruházása.

A kivitelezési munkálatok tavaly novemberben kezdődtek. Gyuricza Gergő projektfelelős lapunk érdeklődésére közölte: már vannak érdek­lődők az ipari park iránt, ahol az alapinfrastruktúrát ki­építették.

– Napelempark, szerelőműhely, élelmiszeripari feldolgozó létesítésére jelentkeztek befektetők, akikkel az első szerződéseket is megkötötték. Jellemzően kis- és középvállalkozások érdeklődnek a terület iránt – tette hozzá a projekt­felelős.

Mint elhangzott: a földmunkák után megtörtént a terület – ami korábban gyakorlótérként is szolgált – lőszermentesítése, befejeződtek a kötelező régészeti munkák, majd tavasszal a belső aszfaltozott feltáró út mellett kiépültek a közművek: víz, gáz, elektromos áram és közvilágítás. A területen parkosítanak, fákat ültetnek és füvesítenek is.

A kivitelezés befejezését követően kerül sor az internethálózat kiépítésére, de lesz egy portaépület, illetve kiépítik a kamerarendszert is. Csányi József hangsúlyozta: nagyon elégedettek a kivitelezést végző, algyői székhelyű DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. munkájával.