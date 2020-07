Jelentős támogatást kapott az államtól a bajai cég

A gazdasági védekezésnek az időszaka jön és kellő önbizalommal mondhatjuk előre: a gazdasági védekezés időszakát is meg fogjuk nyerni – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a sütő- és édesipari termékeket, alapanyagokat gyártó Nébar Kft. több mint 665 millió forintos fejlesztéséhez nyújtott, 282 millió forint támogatásról szóló okirat átadásán kedden Baján.

Szijjártó Péter külügyminiszter nyújtotta át azt az okiratot kedden, amely arról tanúskodik, hogy az állam 282 millió forinttal támogatja a bajai Nébar Kft. 665 millió forintos üzemfejlesztését.

A rendezvényen Tóth András, a Nébar Kft. ügyvezető igazgatója a cég eddigi eredményeiről beszélt.

– A pandémiát megelőzően, 2019-ben 17 százalékos nettó árbevétel növekedést tudtunk elérni. Ezt az ütemet mindenképpen szeretnénk tartani. A különböző nyugat-európai országokba történő exportunk bővítése, valamint USA és Izrael piacaira szállított termékeink jelentik a sikernek a kulcsát – mondta köszöntőjében Tóth András. A 25 éve működő családi vállalkozás vezetője beszámolt arról, hogy a koronavírus-járvány miatt az exportkereskedelem némileg megtorpant, de szerencsére egyetlen dolgozójuktól sem kellett megválniuk. A termékfejlesztés, illetve a raktárra termelés jellemezte ezt az időszakot a sütő- és édesipari, valamint tartós élelmiszereket gyártó cégnél, ahol már ismét teljes kapacitással termelnek.

– Olyan korszerű üzemet szeretnénk létesíteni a támogatás segítségével, amely háromszor nagyobb lesz a mostaninál – mondta el Tóth András, aki hozzátette: a technológiai fejlesztések mellett új termékekkel – krékerekkel, magpasztákkal – is megjelennek majd a piacon.

Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az elmúlt egy évtized során Magyarország nagy utat tett a gazdasági csőd széléről, hogy 2020 tavaszára egy erős, folyamatosan fejelődő, a világban elismert országgá váljon.

– Az elmúlt hónapokban megtanultuk: az élelmiszeripar stratégiai ágazat, melynek támogatásáért mindent el is követtünk – mondta az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára.

– Fontos volt mindent megtenni, hogy támogassuk a magyar élelmiszeripart, hogy azokat az alapanyagokat, amelyeket a magyar gazdák megtermelnek, azok megfelelő módon feldolgozva, kiváló minőségű élelmiszerekként kerüljenek a magyar családok asztalára – tette hozzá Zsigó Róbert. Kiemelte: mindehhez nagyon jól jön a cégeknek a külgazdasági és külügyminisztérium által elindított versenyképesség-növelő támogatás.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a gazdasági védekezés fontosságáról is beszélt.

– Valóban különleges időket élünk, hiszen a világjárvány olyan kihívásokat hozott mindannyiunk számára, amihez foghatóval korábban talán még senki sem találkozott. A járvánnyal szembeni egészségügyi védekezés első szakaszát sikerrel vettük, a magyar emberek és Magyarország kiváló teljesítményt nyújtott. Most az a feladat egészségügyi szempontból, hogy éberek és elővigyázatosak legyünk. Emellett a gazdasági védekezésnek az időszaka jön és kellő önbizalommal mondhatjuk előre: a gazdasági védekezés időszakát is meg fogjuk nyerni – jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter hangsúlyozta: a legfontosabb a munkahelyek megvédése és biztosítani kell, hogy aki akar dolgozni, az tudjon is.

– Nem a munkanélküliséget akarjuk finanszírozni, hanem a munkanélküliséggel szembeni harcot. Ebben a harcban a szövetségeseink az olyan vállalatok, mint a Nébar Kft., amely a nehéz időszakban sem azzal foglalkozik, hogy leépítsen, hanem azzal, hogy megvédje a náluk dolgozó munkaerő munkahelyét – fogalmazott Szijjártó Péter, aki kijelentette: a most megvalósított fejlesztések Magyarország számára biztosítják azt, hogy más országokkal, más gazdaságokkal szemben versenyelőnyre tegyen szert. Éppen ezért a most beruházásokat végrehajtó vállalatok számára az egész nemzet hálával tartozik.