A majsai fürdőre épül a térség idegenforgalma

A megye idegenforgalmának évtizedek óta meghatározó szereplője a Jonathermál Zrt. A majsai gyógy- és élményfürdőt üzemeltető céget is érzékenyen érintette a koronavírus-járvány okozta helyzet, de reménykednek, hogy mielőbb újra fogadhatnak vendégeket. A cég és az ágazat helyzetéről is kérdeztük Szikora Gyula elnök-vezérigazgatót, akivel még Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi bejelentése – miszerint a szabadtéri strandok hétfőtől látogathatóak lesznek – előtt beszélgettünk.

Korábban a május már a szabadtéri szezon kezdetét jelentette a fürdőben, most pedig még azt sem tudni, mikor nyithatnak ki. Milyenek a kilátásai az ágazatnak? – kérdeztük Szikora Gyulát.

Elmondta, a majsai idegenforgalom az egyik pillanatról a másikra igen válságos helyzetbe került, akárcsak egész Európa vagy a világ idegenforgalma. Március 13-án még vidáman avattak játszóteret a Lópofa Csárdánál, azután alig egy hónap alatt szinte semmivé vált minden idei ábrándjuk, hiszen a fürdő bezárt, elmaradtak a vendégek, nincs nyitva a motel és kemping. Mindez persze nemcsak a Jonathermált érinti, hanem a kapcsolódó fontos tevékenységeket, vállalkozásokat is.

Szikora Gyula elmondta: – Példaként említhetem a vendéglátó egységeket működtető Termál Bisztró Kft.-t, amelynek a tevékenységi köre összezsugorodott. Először vendégek hiányában be kellett zárni a Lópofa Csárdát, utána pedig megszűnt a helyi kiszolgálás lehetősége az éttermükben és csak elvitelre dolgoznak. Kényszerűségből bezárt a fürdőben lévő büfé is, így most a vendéglátósok kilátásai sem túlságosan jók, de mindaddig, amíg a fürdő zárva van, minden egyéb kapcsolódó szolgáltatás – elsősorban a szállásadók –, hozzánk hasonlóan nehéz helyzetbe kerültek. Mindezek ellenére van egy üdítő színfolt az üdülőfaluban, ahol egy jászszentlászlói vállalkozó, Novikovné Cseh Krisztina jóvoltából a Nap ABC kinyitott még húsvét előtt, ami mindenképpen biztató, annak ellenére, hogy most rossz a helyzet az idegenforgalomban.

– Mi a helyzet cégen belül, kellett-e munkatársaktól megválniuk? – kérdeztük. – A kialakult helyzettől függetlenül mi a saját berkeinken belül készülünk a szezonra. Folyamatban vannak azok a munkák, amik tavasszal amúgy is aktuálisak: javítjuk a medencék burkolatát, zajlanak a karbantartási munkák és a kertészetnek is vannak bőségesen feladatai – hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató.

A nyolcvan munkatársukat most félállásban foglalkoztatják és dolgoznak azon, hogy valamilyen módon csatlakozni tudjanak az állami bérkiegészítéshez. Remélik, hogy ennek révén a mostani négyórás munkarendet felválthatja a megszokott nyolcórás. Reménykednek abban, hogy a nyár közepére tisztázottabb viszonyok lesznek és visszakapják a működés lehetőségét – mondta múlt héten Szikora Gyula. – Ez nagyon fontos lenne, hiszen a Jonathermál léte vagy nemléte nemcsak a cég tulajdonosi körének és munkavállalóinak fontos, hanem Kiskunmajsának és a kistérségnek is, hiszen ez képezi az itteni idegenforgalom alapját. Ha ez megrendülne – akár középtávon is ellehetetlenülne az idegenforgalom –, akkor a versenytársak helyzeti előnybe kerülhetnének, miközben így sem könnyű, mondjuk egy kiskunhalasi, állami finanszírozású fürdőfejlesztéssel szemben.

Szikora Gyula elmondta: – Bízunk abban, hogy a térség országgyűlési képviselője, Lezsák Sándor által megfogalmazott gondolat – amit múlt évben a fürdő alapításának 35. évfordulóján mondott –, is be fog teljesedni és valóban új fejezet kezdődhet a majsai gyógyfürdő életében és Majsa visszakaphatja a régi fényét az idegenforgalomban.