Legnagyobb győzelemtől a legnagyobb meglepetésekig

Néhány igazán nagy név egyelőre még nem tudta megmutatni mire is képes, bár ez talán annak is köszönhető, hogy egy nagyon szoros mezőny jött össze a Megyék Csatáján.

Folyamatosan zajlanak a Megyék Csatája FIFA 21 összecsapásai a csoportkörben, és bár van néhány játékos, aki igyekezett érvényre juttatni az erejét, két játéknapot követően még igazából semmi sem dőlt el. A legizgalmasabb pillanatok pedig még csak most következnek majd, hiszen a négy régió által alkotott csoportokból az első két helyezett jut majd tovább a rájátszásba. Az összdíjazás 300 ezer forint, és konzolonként 150 ezret osztanak szét majd a két-két legjobb között. Mivel már lement néhány parázs mérkőzés kigyűjtöttünk néhány érdekességet, amely mindenképp hasznos információ lehet a versennyel kapcsolatba.

Legnagyobb meglepetések

Mindkét konzol esetében történt már legalább egy-egy nagy meglepetés. A PS4-eseknél rögtön megemlíthető, hogy Budapesti Griffeket képviselő JordanBeastnek egyelőre még nem sikerült nyernie, a nyitófordulóban ugyanis csak két döntetlen jött neki össze eddig, pedig ő akár a végső győzelemre is esélyes lehet, bár a nehéz indulás egy sokkal jobb folytatást is eredményezhet. Az xboxos közegben a Győri Ezüst Páncél nem csillog olyan fényesen, miután Boresz az első mérkőzésén rögtön kikapott, de utána sikerült revansot vennie, viszont lesz még mit bizonyítania, ha tovább akar jutni. Ezek az eredmények is jelzik, hogy még a legjobb játékosok sem vehetik félvállról ezeket a találkozókat, mert könnyen a kiesők között találhatják majd magukat.

Legidősebb és legfiatalabb játékos a mezőnyben

A legfiatalabb játékos az Xbox-osok közül kerül ki, a Bács-Kiskun Betyár Seregély Bence ugyanis 2004 májusában született, tehát nem olyan régen töltötte be a 16. életévét. A legidősebb úriember szintén ezen a konzolon játszik, és Vigh László Csaba 1989-es évjáratú Békési Oroszlán, valamint ő az egyedüli, aki ebben az esztendőben látta meg a napvilágot.

Legnagyobb arányú győzelmek

A legnagyobb diadalt eddig GrislyJam22 aratta, ő 7:0-ára győzte le egyik ellenfelét, majd a visszavágón is szórt egy hármast, így összesített eredményt nézve 10:0-ára nyert. Ha viszont a két mérkőzés együttes eredményét vesszük figyelembe, akkor van még nála jobb ebben a tekintetben, Keltai Dorián ugyanis kétszer hatot vágva 12:2-re verte egyik nemezisét. Külön érdekesség, hogy 0:0-ás eredmény nem született, és az 1:0 is csak mindössze kétszer fordult elő, egyszer PS4-en, és egyszer Xbox-on.

Pénteken 17:30-tól folytatódnak a csoportkörök az harmadik játéknappal, kattintsatok a Megyék Csatája Facebook csatornájára, vagy látogassátok meg a megyekcsataja.hu-t, hogy ne maradjatok le az élő közvetítésről!