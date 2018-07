A hercegi pár egy gospelkórust is nagyon boldoggá tett

Az esküvőn fellépő zenei együttes minden álma valóra vált.

Lemezszerződést írt alá a Sony Music amerikai megakiadóval és ősszel jelenteti meg debütáló albumát a londoni The Kingdom Choir gospelkórus, amelyet milliók hallottak énekelni idén májusban Harry herceg és amerikai hitvese, Meghan Markle esküvőjén.

A kórus, amely Ben E. King néhai amerikai soulénekes dalát, a Stand By Me-t adta elő a május 19-i ceremónián, július végén kezdi felvenni a korongot, amely a tervek szerint novemberben jelenik meg világszerte.Az albumra a Stand By Me is felkerül, amelyet a kórus elő is adott kedden a Kensington-palota előtt a lemezszerződés bejelentésekor.

„Rettentő boldogok vagyunk, ez egy álom”

– mondta Karen Gibson kórusvezető, hozzátéve, hogy rendkívül izgatottak a lehetőség miatt.

A kórus több mint húsz éve koncertezik, de az igazi hírnevet a hercegi esküvő hozta meg a számára. Az előadásuk az első helyre került a U.S. Hot Gospel Songs ranglistán.

„Egyáltalán nem számítottunk erre, mindössze arra gondoltunk, hogy jól érezzük magunkat az esküvőn és talán kapunk egy kis plusz figyelmet, erre meg ez történik”

– tette hozzá Gibson.

A kórus azt is bejelentette, hogy november végén koncertet ad a brit fővárosban.

Harry herceg, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája, aki a hatodik helyen áll a brit trónöröklési sorban, a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában esküdött örök hűséget amerikai hitvesének, Meghan Markle-nak.

Harryt és Meghan Markle-t Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága eskette a ceremónián. A Szent György-kápolnában a királyi család tagjai mellett hatszáz meghívott vendég foglalt helyet, köztük a film, a sport és a zene több világsztárja.

