Kuti Zoltán, a Trizoli Jótifuti Egyesület vezetője, a program egyik szervezője elmondta, hogy a tavalyi lefutott táv megduplázásuk volt a cél. Illetve az is, hogy még több embert vegyenek rá a mozgásra. Tavalyhoz képest óriásit léptek előre, ugyanis egy éve 109 futó, összesen 1008 kilométert tett meg. Most pedig háromszor többen kerülték meg a tavat, és két és félszer nagyobb távolságot tettek meg. Az indulási és érkezési pontnál üdítővel várták a pihenni vágyókat. Volt, aki csak körbegyalogolta a tavat, de olyan is volt, aki tolókocsis rokonával tette meg a távot. Idősebb, nyugdíjas korúak éppúgy beneveztek, mint az iskolás gyerekek, akiken kívül családok is indultak a Futókörök napján.