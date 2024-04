Az intézmény jubileumi születésnapi ünnepségén jelenlegi és már elballagott diákok is jó szívvel emlékeztek vissza az iskola falain belül szerzett emlékeikre, tapasztalataikra és nem utolsó sorban az elsajátított általános iskolás tudásukra, mely a jövőjük alapját képezi.

50. születésnapját ünnepelte a kecskeméti Hunyadi János Általános Iskola

Fotó: Orosz Fanni

Balázs-Kovács Éva, a kecskeméti Hunyadi János Általános Iskola igazgatója rövid áttekintéssel köszönte meg kollégáinak, az intézmény munkatársainak azt a kemény és alázatos munkát, mely már megannyi hullámvölgyön segítette át az immár 50 éves iskolát. Az igazgatónő elárulta, hogy sok nehézséggel kellett szembenézniük az évek alatt, de az, hogy még fél évszázad után is taníthatják a kecskeméti gyerekeket őket igazolja. Balázs-Kovács Éva büszkén mesélte a jó pillanatokat is, többek között a számos felújítást, amivel még inkább gyermekközpontúvá tették az épület megjelenését és az osztálytermeket.

Fotó: Orosz Fanni

Az ünnepségen Pászti András, a Hunyadiváros önkormányzati képviselője is felszólalt, aki személyesen kötődik az iskolához, ugyanis lánya is hunyadis volt. Pálfi Tamás, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója beszédében megköszönte az elmúlt ötven évnyi kemény munkát, az intézményt elismerő oklevéllel ajándékozta meg. A beszédeken túl a jelenlegi és egykori diákok több műsorszámmal is készültek: csoportosan elénekelték A Pál utcai fiúk- Mi vagyunk a Grund!” című dalát, verseltek, táncoltak és különleges zenés műsorral is készültek, ahol a zenei alapot poharak segítségével oldották meg.