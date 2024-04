Szemétszedéssel zárult az idei TeSzedd! önkéntes szemétgyűjtési akció. Egy hete mindennap zsákokba gyűjtötték a hulladékot, ügyelve arra, hogy abba ne kerüljön építési törmelék vagy más veszélyes hulladék, azt külön szedték össze.

Szemetet szedtek az önkéntesek

Fotó: Pozsgai Ákos

Sok helyen a gyom és a bokrok benőték az eldobált sörös dobozokat, műanyag flakonokat, így nem mindig volt egyszerű megtalálni. Nagy területeket jártak be az önkéntes csoportok Kiskunhalason is, ahol a Szilády RFC önkénteseit kísértük el, ők több csoportba osztva a városszéli Bundzsák Dezső Sportközpont környékét szabadították meg az eldobált szeméttől. Az önkéntesek több zsák hulladékot gyűjtöttek össze, amit később teherautóval szállítottak el.

Szemetet gyűjtöttek a város általános és középiskolás diákjai is, valamennyi oktatási intézmény szervezett akciót, többnyire az iskoláik környékét tették rendbe, volt, ahol fát is ültettek a lelkes önkéntesek. Gumikesztyűt húztak a halasi városháza munkatársai is, ők a Sóstó Szabadidőközpont területén és az ott lévő parkerdőben gyűjtötték a szétdobált szemetet.