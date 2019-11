Tóth Vera képtelen feldolgozni a barátnője halálát

A két éve elhunyt Fábián Juli életéből készült filmet decembertől láthatja a közönség.

Két évvel ezelőtt hunyt el az elismert dzsesszénekesnő, aki óriási űrt hagyott maga után a halálával. Pályatársának és legjobb barátnőjének, Tóth Verának a mai napig nehezére esik kimondani, hogy a kivételes hangú művésznő nincs többé – írja a Hot! összeállítása alapján a Vasárnap Reggel. Vera is azért dolgozik, hogy Fábián Juli emlékét méltóképpen őrizze az utókor…

Film készül Juli életéből, amelyet decembertől láthat majd a közönség. Verának is nagy szerepe lesz abban, hogy elmesélje, ki is volt valójában Juli. Az énekesnőnek még most is sokszor elcsuklik a hangja, amikor a barátnőjéről beszél, de a két év alatt már eljutott odáig, hogy képes mosolyogni bizonyos emlékeken, közös történeteken.

A film bemutatja, hogy milyen ember is volt ő valójában. Nevetős, harsány, cuki és mérhetetlenül tehetséges. Elejétől a végéig egy érzelmi hullámzás lesz. Lévai Balázs, a film rendezője a szívügyének tekinti Juli történetét – kezdte a lapnak Vera, aki szerint ez egy nagyon érzékeny téma, amihez csak kellő alázattal és megfelelő ismeretanyaggal szabad hozzányúlni.

„Az ő halála iszonyatosan megrázta a zenei szakmát, az emberek a tragédia után kezdtek csak igazán felfigyelni rá. Nem tudok szakmai szemmel nézni erre az egészre! Juli is azt akarná, hogy ne könnyes szemmel beszéljek róla, hiszen vicces csaj volt, roppant jó humora volt. Tudom, hogy vannak dolgok az életben, amit muszáj elfogadnunk. Ha stílusos akarok maradni: amit a sorskerék dob elénk. Juli halálát azonban soha nem fogom tudni feldolgozni! Az idő kezeli, de meggyógyulni nem lehet belőle. Elfogadni elfogadtam ezt a tragédiát, körbenövi az élet. Akárhányszor gondolok rá, az mindig is pityergős pillanat lesz. Mert nagyon fáj, és igazságtalan volt a sorstól, hogy ennek így kellett történnie. Ez nem fair! Ez valami karmikus, spirituális történet, ami miatt így ért véget az élete” – mondta a lapunak elérzékenyülve Vera.

Az énekesnő hisz abban, hogy a testünk ugyan elporlad, de a lelkünk tovább élhet. „Akinek nincsen semmilyen hite valami földöntúli dolog iránt, annak nehezebb elfogadnia az elmúlást. Juli lelke már szabad, sokat vigyorog, jókat énekel. Ez így van jól! Az öröklét az emlékezetünkben, az öröklődésben és a szeretetünkben van. Julinak nem jött össze, hogy édesanya legyen, nála maradt az emlékezés és a szeretet. Én érzem a jelenlétét, hogy velem, velünk van. Egy méltatlanul elhanyagolt tehetség volt, és pont akkor ütött be a betegsége, amikor kibontakozhatott volna. Számomra még mindig hihetetlen kimondani, hogy meghalt. Nem akarom és nem is tudom felfogni, hogy nincs itt fizikailag. Közben pedig tudom, hogy ő olyan „nagy” volt, hogy mindig is itt lesz velünk. Nagy örökséget hagyott” – mondta elcsukló hangon az énekesnő.