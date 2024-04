A tánc világnapja apropóját az adja, hogy ezen a napon született Jean-Georges Noverre, minden idők egyik legnagyobb balett-táncosa. Az UNESCO közbenjárásával 1982 óta április 29-én a Nemzetközi Táncbizottság felügyelete alatt ünnepli az egész világ a tánc művészetét.

Kicsik és nagyok együtt ropták a táncot

Fotó: Pozsgai Ákos

A tánctanításnak nagy hagyománya van Kiskunhalason is, ahol a modern, a klasszikus és a néptánc iránt nagy az érdeklődés. A legismertebb helyi táncegyüttesek között található a Stúdió 2000 TSK, a Halas Táncegyüttes, valamint a Kiskun Táncegyüttes, és évek óta oktatják a táncot a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában is. Országos és nemzetközi hírű tánc pedagógusoktól sajátíthatják el a különféle táncok alapjait, de akár művészeti fokon is a jelentkezők.

A halasi versenytáncosok, valamint a népi hagyományokat ápoló néptáncosok, országos és nemzetközi megmérettetéseken is kiváló eredményekkel szerepelnek. A város és a régió kulturális eseményeinek elmaradhatatlan szereplői és gyakran kapnak meghívást határon túli magyarlakta területekre, illetve Európa távolabbi városaiba és a tengeren túlra is.

Táncoljunk együtt Kiskunhalas főterén a tánc világnapján címmel szervezett flashmobot Györgyiné Szekeres Csilla, az Így tedd rá! mozgalom helyi vezetője és Juhász Eszter, a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanára, aki a Magyar Táncművészeti Főiskolán végzett és a Magyar Állami Népi Együttesben is táncolt.

A felhívásra megtelt a város főtere, ahol kicsik és nagyok együtt táncoltak, a talp alá valót Székely Tibor, Vladár Károly és Szabadi Tamás húzták.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.