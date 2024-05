A „kis” KTE háromszor is vezetett Zoltán egy, illetve Szendrei két góljával, de végül be kellett érnie az egy ponttal, Rácz és Tóth után a 90. percben Bene mentette 3-3-ra a mérkőzést. A lila-fehér fiatalok továbbra is a 13. helyen állnak, de pontban befogták a már bennmaradó Martfűt. Legközelebb vasárnap 17 órakor Monoron lép pályára Virágh Ferenc csapata.

