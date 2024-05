Szemereyné Pataki Klaudia a város gazdasági helyzetéről, annak legfontosabb tényezőiről számolt be. A városvezető büszkén jelentette ki, hogy a hírös város képes a folyamatos megújulásra, akadjon bármilyen gazdasági nehézség. Változások évtizedét éljük jelen pillanatban – fogalmazott a polgármester.

Képünk a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének beszámolóján készült

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Hozzátette, hogy még a változások ideje alatt is fontos, hogy a közösségnek legyenek stabil támpontjai. Ilyen támpontot jelenthet a lakosságnak Kecskemét vezetősége, akik olyan környezetet próbálnak teremteni és biztosítani a vállalkozások számára, amelyek a folyamatos kihívások valamelyest képesek tompítani, támogatni. Az elsődleges gazdaságpolitikai cél jelenleg az együttműködésekben rejlő további erőforrások kihasználása, illetve továbbra is szívügyük a munkavállalók és a továbbképzés. Fókuszterület továbbra is az oktatás, azon belül a duális képzés, illetve az otthonteremtés.

Kecskeméten túl természetesen egész Bács-Kiskun vármegyéről is szóltak a kecskeméti vállalkozói fórumon. Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke megyei körképet adott a beruházásokat illetően.

Csökken-e az infláció? Van-e munkaerőhiány? Mi okozhat gazdasági fellendülést? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk az alábbi felvétel meghallgatásával:

