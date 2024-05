Kedden a a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) kezdeményezésére, a magyar sport napján megrendezésre kerülő események előzetes sajtótájékoztatóját tartották meg Kecskeméten. Az eseményen a város sportéletét érintő, fontos bejelentéseket is megtettek.

Képünk a kecskeméti majálison készült

Fotó: Bús Csaba

Szavazzon a szépségekre, és legyen Öné a wellnesshétvége! A koronát bizony nem adják ingyen. Az Ön szavazata is kell hozzá, ráadásul ezzel most Ön is nyerhet.

Hagyományosan a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar ébresztette a város lakóit a munka ünnepnapján.

A jazz világnapján, április 30-án elindult a Szakcsi Rádió – a magyar jazz rádiójának hivatalos adása. Ennek apropóján a zenekedvelők élő koncerten hallgathatták a kellemes dallamokat Kecskeméten, a Hírös Agórában.

Mi várható a gazdasági helyzetünket illetően? Többek között erre a kérdésre is válaszolt Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere és Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke Hír FM műsorában.

Sportosan telt a majális délelőtt a községben, ahol tizenkettedik alkalommal hirdettek duatlonversenyt, Szanki Olajbányász SE legendás elnöke, Csepregi Imre emlékére, aki a helyi tömegsport nagy szervezője volt.

A Rádió 1 Gong Mozaik című műsor vendége ezúttal Torma Tamás, crossfit-versenyző volt. A sportolóval a törökországi versenyen elért fantasztikus eredményéről és magáról a crossfit sportról is beszélgettek.

Családok százai látogattak ki május elsején a parkerdei majálisra Kiskunfélegyházán. A munka ünnepe alkalmából rendezett szerdai eseményen gazdag programokkal várták a félegyháziakat és a környékben élőket, kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a számukra megfelelő szórakozási lehetőséget.

Jó hangulatú, több száz fős rendezvénynek adott otthont Madaras május elsején. Főzőversennyel egybekötött majális várta az érdeklődőket a Madarasi Sportpálya mellett.

Immár tradíció, hogy május 1-jén sportünnepet rendeznek Kiskőrösön. Így történt ez szerda délelőtt is, amikor a város közönségét a helyi szabadidőközpontba várták a sportegyesületek tagjai és a település elöljárósága.

Májusfaállítással és a Kecskemét Táncegyüttes autentikus májustáncával kezdődött a kecskeméti majális ünnepi programsorozata a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. A hagyományőrző programok mellett a szervezők szórakoztató koncertekkel és műsorokkal, valamint finom falatokkal is várták a kilátogatókat.

Életének 59. évében elhunyt dr. Danka Róbert, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Urológiai Osztályának főorvosa – írja a kórház közösségi oldalán megjelent közleményében.