Mégpedig nem is akármilyen, ugyanis óvatos becslések szerint is legalább ezer résztvevője volt a Kicsi Gesztenye Klub egyórás mini-mesemusicaljének, amelyet a G-Flow Dance School mozgásművészeti bemutatója követett, még mindig hasonló számú közönség mellett. A nagyszínpad felé tartóknak nem lehetett nem észre venni a felvezető sétányon elhelyezett óriásbográcsot és a körülötte forgolódó népes csapatot, hiszen már kora reggel megkezdődött a Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából, nemzetközileg elismert séfek segítségével 500 kilogramm szürkemarhahúsból készített, 2024 adag szürkemarha-paprikás készítése.

Ágydörrenéssel nyitották meg kalocsai majálist

Fotó: Zsiga Ferenc

Ekkorra már az árusok és az egyes pártok, egyesületek, szervezetek is benépesítették sátraikat, és az önkormányzat által a nyugdíjasoknak felállított nagysátorban, élőzene mellett megindult az élet.

A látványosságnak is beillő óriásbogrács árnyékában a Tápióbicskéről érkezett, autentikus 48-as egyenruhában felsorakozott tüzérek is őrt álltak az alkalomra hozott ágyújuk mellett, hogy adott pillanatban ágyúlövéssel jelezzék, hogy dr. Filvig Géza polgármester és Németh József gasztronómiai szakember beszédével hivatalosan is kezdetét vette a késő estig tartó műsorfolyam, de mindenekelőtt a nagy, közös, ingyenesen felszolgált európaprikás ebéd.

Dr. Filvig Géza beszédét angol nyelvű köszöntéssel kezdte arra való figyelemmel, hogy az IPA Kalocsai Szervezete nyolc ország delegációját fogadta, kifejezetten erre a rendezvényre időzítve. A polgármester külön is köszöntötte Barabás Zoltánt, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnökét, Garaczi Jánost, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend nagymesterét és dr. Simon Zoltánt, a Szabadtűzi Lovagrend nagymesterét.

– Nagyon örülök, hogy újra egy fergeteges majális tudunk tartani Kalocsán, az Érsekkertben.

A kalocsaiak számára nem ismeretlen a bográcsban főzés, minden nagyobb eseményen előkerül, de azért egy ekkora bogrács, benne az 500 kiló szürkemarhahússal, azt egy komoly szervezőmunka előzte meg – fogalmazott Filvig Géza. A polgármester külön is megköszönte Németh Józsefnek és Borbola Péternek, hogy a rendezvénynek ezt a részét megszervezték, továbbá mindenkinek köszönetét fejezte ki, aki ebben részt vett.

A folytatásban Barabás Zoltán és Németh József Venesz-díjas és életműdíjas gasztronómiai szakember fejtette ki gondolatait arról, mekkora jelentősége van annak, hogy Kalocsán, a paprika és a hungarikumok fővárosában a hagyományőrzésre, ezen belül a gasztronómiai hagyományok tovább örökítésére ekkora hangsúlyt fektetnek. Németh József annak adott hangot, hogy a mai 20. évforduló és a fehér, terített asztal legyen itt Kalocsán a béke, a barátság szigete.

A beszédek elhangzását követően Varanti János, a Fehérasztal Lovagrend nagymestere, egyben a Postagalamb Egyesület elnöke segítségével az óvodások felnyitották annak a ládának a tetejét, ahonnan az Európai Unióhoz való csatlakozás 20. évfordulóját szimbolizálva 20 hófehér postagalamb röppent ki nagy taps és ováció közepette.

A megnyitó utolsó mozzanataként a tápióbicskei tüzérek megtöltötték az ágyút, amelyet dr. Filvig Géza polgármester nagy hanghatás közepette sütött el.