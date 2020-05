A toplisták felállításának kezdete talán a beatkorszak elejére tehető, amikor a lemezeket az eladott példányok alapján elkezdték rangsorolni. Idővel a toplistázásból a foci sem maradhatott ki. Elkészült a legjobb válogatottak lajstroma. Aztán a klubcsapatoké. Egy ideje sorrendbe rakják a legszebb gólokat, a legnagyobb védéseket, a kihagyott gólhelyzeteket.

A játékvezetők tévedéseiből viszont nem születtek toplisták. Pedig lehet, hogy megérné.

Egy szubjektív bakiparádét magam mégis csak összehoznék, amelyre igyekeztem olyan nagy focieseményekről válogatni, mint a labdarúgó-világbajnokságok vagy a Bajnokcsapatok Európa-kupája.

Ott van mindjárt az ’54-es vb-döntő, amelyen az NSZK–Magyarország döntőben az angol Ling játékvezető szabályos góltól fosztotta meg az Aranycsapatot les címén. Nem is lettünk világbajnokok. A következő fináléban is érintett voltak a nyugat-németek. A ’66-os vb-n a házigazda Angliával mérkőztek, ám most ők jártak pórul. Igaz, az angol Hurst kapufás találata talán még ma is vitatéma: átjutott-e a labda a gólvonalon vagy sem? Mindenestre a svájci Dienst megadta a szovjet Bahramov partjelző intésére. Ez a gól még bizonyos összeesküvés-elméletekre is okot adott: Németország, Szovjetunió, második világháború…

Húsz esztendővel később, a mexikói foci-vb negyeddöntőjében Argentína és Anglia találkozott. Hogy Argentína győzzön, három dolog kellett: az isteni Maradona, az „isten keze”, mivel kézzel szerezte a gólt, és a tunéziai bíró, Al Bin Nasszer, aki ezt meg is adta.

De volt olyan BEK-döntő is, amikor 17 méterre a kaputól elkövetett szabálytalanságért adott büntetőt a játékvezető. Ez a Heysel-stadionbeli Juventus–Liverpool-találkozó volt, amely azonban elsősorban a tragikus előzmények miatt maradt emlékezetes, a svájci Daina ítéletével a pályán végül a Juve nyert. A 2010-es vb-n a nyolcaddöntőben ismét összejött egy német–angol párharc, ám most a britek jártak pórul, mert az uruguay-i Larrioda „elfelejtett” a sípjába fújni és a kezdőkörre mutatni, amikor a labda az angol Lampard bombája után a gólvonalon túlra pattant. Ez azért is válhatott nagy botránnyá, mert a mérkőzéseket akkor már kamerák tucatjaival közvetítették, és szerte a világon milliók láthatták, mekkora tévedés történt. Nem véletlen, hogy a FIFA tiltja a vitatott esetek visszajátszását a helyszíni kivetítőkön: nem lenne szerencsés a szurkolókat a játékvezető ellen hangolni.

Ez az én szubjektív toplistám.