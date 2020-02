Klinsmann 10 hetet bírt a Herthánál

A játékosként világbajnok szakember – aki Facebook-oldalán közölte döntését – novemberben vette át a berlini csapat irányítását Ante Covictól, aki tavaly nyáron Dárdai Pált váltotta. Klinsmann a bizalom hiányával indokolta lépését, a kialakult helyzetben szerinte nincs garancia arra, hogy felelősséggel lássa el edzői munkáját.

A berlini klub vezetését meglepte Klinsmann bejelentése:

– nyilatkozott Michael Preetz klubigazgató.

Klinsmann munkáját az eddigi másodedző, Alexander Nouri veszi át.

