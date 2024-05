Az már eldőlt, hogy a Nyíregyházi Spartacus FC megnyerte a bajnokságot és jövőre már az NB I-ben folytatja. Az, hogy ki lesz a másik feljutó, még várat magára. A két esélyes közül a Vasas egy ponttal vezet az ETO FC Győr előtt. A sors érdekessége, hogy az utolsó előtti fordulóban éppen egymással játszik a két csapat. Ezen a találkozón eldőlhet a feljutás sorsa. A találkozót Győrben rendezik. Amennyiben ezen a mérkőzésen győri győzelem születik, vagy döntetlen lesz az eredmény, akkor az utolsó forduló dönt arról, hogy ki lesz a Nyíregyháza mellett a másik feljutó csapat. Ebben a fordulóban a Vasas a Soroksárt fogadja, a Győr pedig Ajkára látogat.

A fotón feketében Hoffmann Attila

Fotó: Szentirmay Tamás

A kiesés viszont a vármegyénk szempontjából sokkal érdekesebb, mert az a Tiszakécskei LC-t is érinti. Az már korábban tisztázódott, hogy a Mosonmagyaróvár a következő bajnokságban a harmadosztályban folytatja. Az elmúlt hétvégén a Siófok a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen idegenben 1-1-es döntetlent tudott elérni. Ez pedig azt jelentette, hogy a hátralévő két találkozótól függetlenül már ők sem az NB II-ben, hanem egy osztállyal lejjebb kezdik majd az új idényt. Mivel a pécsiek otthonukban legyőzték a Soroksárt, így van még esélyük arra, hogy továbbra is az NB II-ben folytassák, igaz ehhez még pontokat kell szerezniük a Budafok és a Szeged ellen.

Na de mi a helyzet a Tiszakécskével? Korábban írtuk, hogy ha a Szombathely nem kapja meg a másodosztályú licenszt, akkor talán van esély arra, hogy továbbra is a másodosztályban folytassák pályafutásukat. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Hoffmann Attilát, a Tiszakécskei LC klubigazgatóját, hogy van-e esély arra, hogy ha a csapat mind a két hátralévő mérkőzését megnyeri, a BVSC pedig elveszíti – vasárnap Tiszakécskén egymás ellen játszik majd a két csapat -akkor továbbra is az NB II-ben folytassa. – Amennyiben egy forma a pontszám két csapat között, akkor a több győztes mérkőzés dönt arról, hogy ki maradjon továbbra is a másodosztályban. Az eddig lejátszott mérkőzések alapján a BVSC tíz alkalommal győzött, mi pedig hatszor, mondta a klubigazgató. – Amennyiben a Szombathely nem kapja meg a másodosztályú licenszt, akkor az osztályozó vesztesei közül fogják azt felkérni, aki a bajnokságban több pontot. Amennyiben nem vállalja, akkor pedig az NB II legjobb kiesőjét kérik fel, így oda-vissza jár a labda, amíg valaki el nem vállalja, tette hozzá Hoffmann Attila.

Az NB III-as csapatoknál az Észak-Keleti csoportban a lista vezető a Putnok FC, a Dél-Keleti csoportban a már bajnok Békéscsaba 1912 Előre, az Észak-Nyugati csoportban a szintén éllovas Opus Tigáz Tatabánya vállalja a feljutást. A Dél-Nyugati csoportban két esélyes van a feljutásra, mert a Szentlőrinc mindössze egy ponttal vezet az Iváncsa előtt. Így gyakorlatilag nulla százalék az esély arra, hogy az elkövetkezendő bajnoki évben a Tiszakécskei LC a másodosztályban folytassa a pályafutását.

Azt majd a klubvezetés fogja eldönteni, hogyan alakul az egyesület sorsa. Ugyanis találgatások, a szurkolók részéről vannak. A vármegyei első osztályban szereplő gárda jelenleg vezeti a tabellát, meg is nyerhetik a bajnokságot. Így lehet olyan variáció, hogy egy NB III-as csapatot indít csak a Tiszakécske, amiben minden bizonnyal lennének olyan játékosok, akik kiharcolták a feljutást, amennyiben megnyerik a bajnokságot. Másik lehetőség az, hogy lesz egy harmadosztályú csapat és megmarad a vármegyei első osztályú gárda is. A harmadik pedig az lenne, ha csak a vármegyei első osztályú csapat maradna meg. Hangsúlyozzuk, hogy ezek egyelőre csak találgatások a szurkolók részéről. A döntést, amikor eljön az ideje, a klub vezetése és tulajdonosa fogja meghozni.