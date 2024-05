Szerdán magabiztos sikerrel biztosította NB I. A-csoportos tagságát a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a Kaposvárral szemben. Szombaton 18 órakor a Paks lesz a Messzi István Sportcsarnokban a hírös városiak ellenfele a szezon utolsó megmérettetésén.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hazai pályán zárja az idényt

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Természetes, hogy mindenkinek nagy kő esett le a szívéről a szerdai sikert követően – nyilatkozta Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – Kecskemét megmutatta az összefogás erejét, nagyon sokan szurkoltak nekünk, és ez nagyon jól esett mindenkinek a csapatnál. Bebizonyosodott, ha bízunk egymásban, és dolgozunk, akkor bármilyen nehézség jöhet szembe, sikerül megoldanunk. Egy ilyen nehéz és stresszes év után az utolsó meccsen bármi lehet. Számunkra azért fontos a Paks elleni meccs, mert akkor sikerül a playout mini bajnokságát pozitív mérleggel zárni. Mivel egy nagyon intenzív időszakon vagyunk túl, a játékosok egészségét is szem előtt kell tartanunk. Marko Lukovic a legutóbbi meccset is már sérüléssel vállalta, ő nem fog játszani. Ivkovic Milánnak is vannak gondjai térdével, meglátjuk még, hogy bevethető lesz-e. Szurkolóinkra az évad utolsó megmérettetésén is számítunk – zárta gondolatait Ivkovic Stojan.