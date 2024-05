A vármegye háromban akár három bajnokot is avathatnak ezen a hétvégén. Bajnok lehet Déli csoportban a Dunagyöngye SK, amennyiben legyőzi a Hercegszántót, de még győznie sem kell abban az esetben, ha ezen a hétvégén nem szerez kevesebb pontot, mint a Kelebia. A 2. Kelebia a Bácsbokodot fogadja. A jelen fázisban a dobogó harmadik fokáért küzdő Madaras és Katymár egyaránt idegenbe látogat. A Madaras Kisszállásra, a Katymár Tataházára.

A vármegye három Déli csoportjának az éllovasa, a Dunagyöngye betalált a Gara kapujába

Fotó: Farkas Alexa

Az Északi csoport éllovasa, a Ladánybene a Pálmonostora vendége lesz ezen a hétvégén, nem ígérkezik könnyűnek ez a fellépés, ahogy a 2. helyen álló Helvéciának a bugaci vendégjátéka sem. A 3. helyen álló Katonatelep egy Fülöpjakabon aratott győzelemmel erősítheti meg a helyezését.

A Közép csoportban már ezen a hétvégén bajnok lehet a hat pont előnnyel éllovas Kaskantyú, ha nyeri a hazai mérkőzését, de még nyernie sem kell, elég, ha nem szerez kevesebb pontot, mint az első számú üldöző Akasztó FC II. A Kaskantyúra nehéz meccs vár, hazai pályán fogadja a Balotaszállást. Az Akasztóra váró feladat egy hajszállal sem könnyebb, ők Kiskőrösön lépnek pályára szomszédvári rangadón. A Kunfehértó minden bizonnyal szeretné megerősíteni a 3. helyét, ehhez a bajnoki címvédő Vadkert FC STE II.-t kell hazai pályán legyőznie.

A Nyugati csoportban is avathatnak bajnokot akár már ezen a hétvégén is. Amennyiben a Miklósi GYFE győzni tud Szakmáron, akkor megnyerni a bajnokságot, de abban az esetben is, ha nem tud ugyan győzni, de a 2. helyen álló Dunapataj nem szerez több pontot a hétvégén. Bármilyen kimenetel elképzelhető, hiszen egyik sem lefutott meccs. A Kunszentmiklós ugyanis a jelenleg a 3. helyen álló Szakmár vendég lesz, amely egyrészt szeretné megerősíteni a dobogós helyét, másrészt lehetőség szerint üldözőbe venni a Dunapatajt. A Dunapataj az idény végére újfent megtáltosodó Uszódot fogadja, ezen a találkozón is elképzelheti szinte bármilyen végeredmény.

SZOMBAT, 17.30

Vármegye III., Déli csoport: Bácsalmás II.–Felsőszentiván, Tataháza–Katymár, Borota II.-Gara, Bácsborsód–Kenderes SE.

Vármegye III., Északi csoport: Ballószög-Kerekegyháza II., Pálmonostora-Ladánybene, Fülöpjakab-Katonatelep, Tiszasas-Tiszaalpár, Bugac-Helvécia, Vasutas SK-Tiszaug.

Vármegye III., Közép csoport: Fülöpszállás-Kecel Senior, Bócsai BL SE-Kecel FC II., Kunfehértó-Vadkert FC STE II., Szabadszállás-Tabdi KSE, Kaskantyú-Balotaszállás, Kiskőrösi LC II.-Akasztó fC II.

Vármegye III., Nyugati Csoport: Szentmárton-Harta II., Bátya-Foktő II., Dunaszentbenedek-Hajós, Dunapataj-Uszód.

VASÁRNAP, 17.30

Vármegye III., Déli csoport: Kelebia-Bácsbokod (14.00), Dunagyöngye SK–Hercegszántó, Kisszállás–Madaras.

Vármegye III., Északi csoport: Jakabszállás–Ágasegyháza, SC Hírös-Ép II.-Jászszentlászló.

Vármegye III., Közép csoport: Szanki OBSE-Izsáki SSE.

Vármegye III., Nyugati Csoport: Császártöltés-Dunavecse, Szakmár-Miklósi GYFE.

Vármegye III., Déli csoport

1. DUNAGYÖNGYE SK 23 20 2 1 145-22 62

2. KELEBIA 23 18 2 3 96-29 56

3. MADARAS 23 16 4 3 87-34 52

4. KATYMÁR 23 16 4 3 83-35 52

5. GARA 23 15 1 7 91-46 46

6. BÁCSBORSÓD 23 14 1 8 88-40 43

7. KISSZÁLLÁS 23 12 2 9 50-37 38

8. BÁCSBOKOD 23 10 2 11 47-58 32

9. BOROTA II. 23 9 3 11 50-64 30

10. KENDERES SE 23 6 2 15 43-63 20

11. HERCEGSZÁNTÓ 23 4 1 18 35-97 13

12. FELSŐSZENTIVÁN 23 4 0 19 34-107 12

13. BÁCSALMÁS II. 23 3 2 18 29-95 11

14. TATAHÁZA 23 0 2 21 18-169 2

Vármegye III., Észak

1. LADÁNYBENE 25 18 3 4 91–36 57

2. HELVÉCIA 25 17 4 4 78-41 55

3. KATONATELEP 25 15 4 6 65-34 49

4. SC HÍRÖS-ÉP II. 25 13 4 8 70-39 43

5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 25 13 4 8 46-38 43

6. TISZAUG 25 13 3 9 72-44 42

7. TISZASAS 25 12 3 10 61-58 39

8. PÁLMONOSTORA 25 11 4 10 53-37 37

9. BUGAC 25 10 7 8 56-43 37

10. BALLÓSZÖG 25 10 6 9 71-84 36

11. KEREKEGYHÁZA II. 25 10 2 13 74-75 32

12. VASUTAS SK 25 9 5 11 58-72 32

13. ÁGASEGYHÁZA 25 7 4 14 43-69 25

14. TISZAALPÁR 25 6 3 16 39-84 21

15. JAKABSZÁLLÁS 25 5 4 16 35-60 19

16. FÜLÖPJAKAB 25 0 2 23 31-129 2

Vármegye III., Közép csoport

1. KASKANTYÚ 23 21 0 2 116-37 63

2. AKASZTÓ II. 23 18 3 2 107-26 57

3. KUNFEHÉRTÓ 23 16 3 4 92-34 51

4. KISKŐRÖS II. 22 15 1 6 76-41 46

5. BALOTASZÁLLÁS 23 14 2 7 82-42 44

6. VADKERT II. 23 13 4 6 80-39 43

7. BÓCSA 22 12 2 8 73-32 38

8. FÜLÖPSZÁLLÁS 23 11 3 9 81-66 36

9. SZABADSZÁLLÁS 23 7 4 12 52-66 25

10. IZSÁK 23 7 2 14 45-70 23

11. KECEL II. 23 6 1 16 41-82 19

12. SZANK 23 5 0 18 29-102 15

13. TABDI 23 1 1 21 25-148 4

14. KECEL SENIOR 23 1 0 22 11-125 3

Vármegye III., Nyugati csoport

1. MIKLÓSI GYFE 21 18 2 1 87-18 56

2. DUNAPATAJ 21 15 5 1 71-10 50

3. SZAKMÁR 21 14 3 4 79-27 45

4. BÁTYA 21 13 2 6 52-29 41

5. USZÓD 21 13 1 7 81-49 40

6. SZENTMÁRTON 21 11 5 5 65-35 38

7. HARTA II. 21 9 1 11 59-60 28

8. FAJSZ 22 8 1 13 57-69 25

9. DUNASZENTBENEDEK 21 6 4 11 40-61 22

10. CSÁSZÁRTÖLTÉS 22 5 1 16 37-70 16

11. DUNAVECSE 21 5 1 15 29-119 16

12. HAJÓS 21 4 1 16 32-74 13

13. FOKTŐ II. 22 3 1 18 26-94 1