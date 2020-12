Zsinórban az ötödik sikerével felállt a dobogóra a ScoreGoal

A 2020-as naptári év utolsó hazai mérkőzését vívta meg hétfőn este a Messzi István sportcsarnokban az SG Kecskemét Futsal együttese a férfi futsal NB I. 13 fordulójában, a találkozón az utóbbi időben jelentősen átalakult – kényszerűségből megfiatalodott – Dunaferr volt Koós Károly csapatának ellenfele. A papírforma nem borult, magabiztosan gyűjtötte be a három egységet a hazai alakulat, és ezzel fellépett a dobogóra.

Mánya révén már az első percben megszerezte a vezetést egy tetszetős akció után a hazai alakulat, 1–0. Kisvártatva ismét a hazai csapatkapitány volt a főszereplő, középre gurított passzába rosszul ért bele a vendégek játékosa, Dorogi, és a pettyes így jutott a hálóba, 2–0. Továbbra is nagy nyomás alatt tartotta a dunaújvárosi kaput a Kecskemét, aminek hamarosan meg is lett az eredménye: a 8. percben Nyeste estében lőtt a léc alá, 3–0. A vendégek kontrákból veszélyeztettek, és olykor Tombácznak nagy bravúrokat kellett bemutatni. Az első játékrész hajrájában Simic is feliratkozott a gólszerzők közé, ezzel kialakítva a félidei eredményt, 4–0.

Fordulás után sem hagyott alább a lendület, mindkét együttes gyors játékkal, nagy lehetőségekkel nyitott, ám a gólok elmaradtak. A 29. percben Ristic lövése csattant a kapufán, majd Nyeste löketét kellett hárítania az újvárosiak kapusának. Tombáczot Verebélyi váltotta a kecskeméti kapuban, és rögtön egy szép védéssel hálálta meg Koós Károly bizalmát. A 32. percben Simic aztán megtörte a gólcsendet, és 5–0-ra módosította az állást. Nem sokkal később pedig remek labdával szolgálta ki honfitársát, Risticnek pedig már csak be kellett passzolnia a kapuba, 6–0. A kapusát mezőnyjátékosra váltva támadott a becsületgólért a Dunaferr, viszont ebből a Kecskemét tudott kontrázni:

a dudaszó előtt Nyeste érkezett Mánya passzára, és alakította ki a 7–0-ás végeredményt.

– Azért jár nagy gratuláció a csapatnak, mert maximálisan betartották azokat az utasításokat, amiket kértem tőlük – nyilatkozta a mérkőzés után Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Fontos volt, hogy ne kapjunk gólt a mérkőzés elején, hiszen láttuk korábban, hogy ez veszélyes fegyvere a Dunaferrnek. Ez annyira jól sikerült, hogy nagyon magabiztos előnyre tettünk szert a félidőre, amit még tovább növeltünk a folytatásban. További pozitívum, hogy nem kaptunk gólt. Összességében elégedett vagyok, megdolgoztunk a sikerért. Pénteken Berettyóújfaluba látogatunk, szeretnénk ott is jó eredményt elérni.

SG Kecskemét Futsal–Dunaferr Due Dutrade FC 7–0 (4–0)

Kecskemét, vezette: Farkas Balázs, Borbás Bottyán

SG Kecskemét: Tombácz – Ristic, Simic, Scserban, Mánya. Csere: Verebélyi – Csákó, Móra, Nyeste, Récsei. Vezetőedző: Koós Károly.

Dunaferr: Cseresnyés – Csányi, Dorogi, Barta, Németh. Csere: Gergely, Pernyési, Schnierer, Kovács K., Kovács B., Szili, Szabó K., Slett, Garda. Vezetőedző: Facskó József.

Gól: Mánya az 1., Dorogi (öngól) a 3., Nyeste a 8., 40., Simic a 18., 32., Ristic a 34. percben.

Sárga lap: Scserban a 12., illetve Bartha a 34. percben.