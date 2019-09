Tovább szárnyal a Nemesnádudvar

A hétvégén a bajnokságot két győzelemmel kezdő Nemesnádudvar Sükösdön vívott örökrangadót. Aligha akadt a megyében olyan, aki ne vette volna biztosra, hogy a Nádudvar kezdődő sorozata Sükösdön megszakad. Márpedig nem szakadt meg, eseménydús mérkőzésen győztek a vendégek.

Az első félidő elején megszerezte a vezetést a hazai csapat, Pesti talált a kapuba még az első negyedóra lezárása előtt. A félidőig már nem esett újabb gól.

A második játékrészben Vinter már az 5. percben egyenlített, majd Nébl Martin 11-eből a vezetést is megszerezte a vendégeknek. Azonnal paprikás hajrára lett kilátás. Paprikás is lett, de nem hazai fordítás, hanem három piros lap miatt. Először a hazai Csordás mehetett a társainál előbb zuhanyozni a 74. percben, majd öt percre rá a hazaiaktól Rozsit, a vendégektől pedig Harsányit állította ki a játékvezető. Kisvártatva a győzelmet is bebiztosította a saját maga második, csapata harmadik góljával Nébl Martin.

Sükösd–Nemesnádudvar 1–3 (1–0)

Sükösd, 250 néző. Vezette: Szűcs (Lichtenberger, Csire)

Sükösd: Gajári – Szabados (Bohner), Csordás, Schultz, Lógó, Tamás, Hangya (Papp), Szabó P., Pesti (Szabó D.), Rozsi, Zsók (Hornyák). Játékos-edző: Zsók József

Nemesnádudvar: László – Simon, Magyari, Nébl K., Schmidt (Vinter Z.), Nébl M. (Mezőfi), Harsányi, Varga, Tusori (Keresturi), Vinter B., Jagicza (Sziegl). Edző: Huber Gábor

Gólszerző: Pesti 12., ill. Vinter Z.50. Nébl M. 65., 85. Kiállítva: Csordás 74., Rozsi 79., ill. Harsányi 79.