Szegeden játszott edzőmeccset a KTE HUFBAU

Szombaton délelőtt a másodosztályban szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendégként lépett pályára a Kecskeméti TE HUFBAU NB III.-as rajtra készülő felnőtt kerete. A mezőnyben kiegyenlítettnek mondható mérkőzésen a kapu előtti megoldásokban jött ki az osztálykülönbség a hazaiak javára, így biztosan nyert a szegedi gárda.

Az első perceket igyekezett megnyomni a szegedi együttes, a fölényük hamar góllá is érett, a hírös városiak a 6. percben egy kapu előtti szituáció során nem tudtak felszabadítani, ezt Varga használta ki, aki a földön fekvő Grumicsról elé pattanó játékszert a hosszúba lőtte, 1–0. A gól és a kezdeti meddő nyomás ellenére fokozatosan lett egyre inkább partnere a KTE a mezőnyben, a 14. percben Daróczi lövését kellett fognia a hazai kapusnak. A 26. percben nagy lehetőség adódott a vendégek előtt, Károly került lövőhelyzetbe a kaputól 16 méterre, de ballal kevéssel a jobb felső mellé tekert. Bő félóra elteltével két elkerülhető gólt is kapott Gombos Zsolt csapata, a 30. percben újra a tizenhatosukon belül nem tudtak tisztázni, és egy rosszul hazafejelt labdát Gajdos piszkált a kapuba, ezzel nőtt 2–0-ra a hazai előny, öt perce rá pedig Deák használta ki, hogy a lila-fehér védelem elaludt egy szögletnél, és fejjel a jobb alsóba csúsztatott, 3–0. A másik oldalon Szalai József szépíthetett volna, lövése azonban mellé ment.

Fordulás után a kecskemétiek kezdtek jobban, mert bár a Szeged eljutott egy kapufáig, az 54. percben egy bal oldali beadást követően Károly csúsztatott a kapuba, 3–1. Alig két perc elteltével tovább faraghatták volna hátrányukat a kecskemétiek, Szalai József került ismét a kapu elé, de éles szögből leadott próbálkozását hárította a kapus. A 63. percben Faragó előtt is adódott egy gólszerzési lehetőség, de ezt sem sikerült gólra váltani, majd a második félidő egyetlen igazi hazai helyzetét a szegedi Dobronoky váltotta gólra, aki jól lépett ki a védők között, majd Lékait is kicselezve talált a hálóba, kialakítva a 4–1-es végeredményt. A hajrában még akár Faragó, vagy Tóth révén is szépíthettek volna a lila-fehérek, ám újabb gól már nem született.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–KTE HUFBAU 4–1

Kecskeméti TE: Lékai – Puskás, Gál, Kis, Grünvald, Ludasi, Károly, Daróczi, Tóth, Szalai J., Asztalos. Cserék: Vágó, Faragó, Szalai G., Edmilson, Hatvani, Gyarmati, Bodor, Urbán.

– Úgy gondolom, hogy az eredmény önmagáért beszél, még ha nem is volt ekkora a különbség a két csapat között – nyilatkozta a mérkőzést követően Gombos Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője. – Ennek ellenére a Szeged győzelme teljesen megérdemelt. Ahogy korábban is mondtam, minden mérkőzésen a győzelem a célunk, ezt tartom továbbra is, így ma meglehetősen csalódott vagyok. Az igaz, fáradt volt a csapat, de a felkészülés ezen szakaszában ez mindkét csapatra igaz lehet, ezzel tehát nem lehet mentegetőzni. mi tagadás, ezen az összecsapáson kijött az NB III. és az NB II. közt a fizikális tényezőkben, a játék gyorsaságában meglévő különbség, a párharcokat nem tudtuk megnyerni. Az ellenfélnek alapvetően nem is volt ziccere, cserébe mi csináltunk nekik, az első félidőben három gólt kaptunk saját hibánkból, és egy jó NB II.-es csapat könyörtelen a kapu előtt, miközben mi a másik kapu előtt nem használtuk ki a sanszainkat. Ezért is mondtam már a Fradi elleni meccs után is, hogy a támadószekciónkat legalább két játékossal meg kell még erősítenünk.

A KTE-HUFBAU a következő előkészületi mérkőzését szintén idegenben játssza, szerdán, a fővárosban az Újpest FC II vendégeként lép pályára a csapat, itthon pedig szombaton tekinthetik meg a szurkolói, a Békéscsabai elleni hazai találkozón, a Széktói stadionban.