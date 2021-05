Nyugaton ötöt rúgott az Apostag, mégis tizenhárommal kikapott

A hétvégén játszották a megyei harmadosztályú bajnokság négy csoportjában a záró fordulót. Ez ugyanakkor még nem jelent teljes lezárást, hiszen megannyi mérkőzést terveznek még pótolni, júniusban, a dobogós helyeket azonban egy kivétellel már – gyakorlatilag – elosztották maguk között a csapatok. Már pénteken bebiztosította a bajnoki címét az Akasztó FC II.

A Déli csoportban továbbra is száz százalékos a már Bajnok Bajai LC, a hétvégén szomszédvári derbit nyertek meg 4–2 arányban a Dunagyöngye SK II. vendégeként. A Madaras magabiztos, ötgólos győzelmet aratott a Felsőszentiván vendéglátójaként. Az ezüstérmet azonban még nem vehetik át a madarasiak, ugyanis a Kelebiának van egy elmaradt meccse, ők utolérhetik őket, igaz, az az utolsó kelebiai fellépés Baján lesz, és Koch Tamás csapat minden bizonnyal szeretné száz százalékos teljesítménnyel zárni a bajnokságot. A matematikai esély az ezüstre azonban megmaradt a Kelebia számára is, miután a hétvégén 6–3-ra legyőzték a Híd SC-t. A hétvégén idegenben nyert a Gara, a Bácsalmás II. és a Vaskút.

Megye III., Dél: Kelebia KNSK–Híd SC 6–3, Dunagyöngye SK II.–Bajai LC 2–4, Bácsbokod–Gara 2–5, Tataháza–Bácska SE Vaskút 2–8, Kisszállás–Bácsalmási PVSE II. 0–3, Madaras–Felsőszentiván 5–0.

Az Északi csoportban nem kis bravúrt ért el a Jászszentlászló, hiszen Szabadszálláson sikerült diadalmaskodniuk. Barcsik Máté és Varga Andor góljaival már két góllal is vezettek, a hajrában szépített Progli István, de a három pontot így is elvitte a Jászszentlászló. A Fülöpjakab is komoly bravúrt ért el, hiszen hazai pályán rabolt pontot a bronzéremre pályázó Ágasegyházától. Az Ágas az 51. percben tett szert 3–1-es vezetésre, innen hozta vissza a meccset és az egyik pontot Baráth László és Mizsei Adrián góljaival a Fülöpke. 3–3-ra végződött a Bugac–Katonatelep találkozó is, itt a hazaiak álltak 3–1- arányban nyerésre a 69. percig, akkor Homoki-Szabó Balázs szépített, majd Balla Krisztián az egyenlítő gólt is megszerezte. Biztosan nyert Jakabon a Ladánybene, elmaradt a Fülöpszállás–Tiszaug és a Szank–Városföld találkozó. Ezek azonban nem elhalasztott meccsek, hanem az egyik fél nem állt ki, így a vétlen minden bizonnyal megkapja majd a három pontot.

Megye III., Észak: Fülöpjakab–Ágasegyháza 3–3, Szabadszállási SE II.–Jászszentlászló 1–2, Bugac–Katonatelep 3–3, Jakabszállás–Ladánybene 0–4. A Fülöpszállás–Tiszaug és a Szank–Városföld mérkőzés elmaradt.

A Közép csoportban az Akasztó hétvégén ugyan nem lépett pályára, ugyanis a Kecel Senior vendégeként esedékes mérkőzésük elmaradt, viszont pénteken Kiskunhalason pótoltak mérkőzést, és mivel a Szilády RFC elleni találkozójukat 4–2 arányban megnyerték, immár matematikailag is bebiztosították az aranyérmet.

A Kiskőrösi LC II. tizenhat góllal terhelte meg a Csengőd hálóját. A Vadkert nyerte a Kecel II. elleni szomszédvári derbit, győzött Tázláron a Kunfehértó, a Tabdi vendégeként pedig a Balotaszállás. A Császártöltés Kiskunhalasról vitte el a pontokat a meccsek ütemét tekintve elképesztő bajnoki darálóba került Szilády RFC vendégeként.

Közép csoport: Kecel FC II.–Vadkert FC STE II. 1–3, Kiskőrösi LC II.–Csengőd 16–1, Szilády RFC–Császártöltés 1–3, Tázlár–Kunfehértó 0–3, Bócsa–Kaskantyú 2–0, Tabdi–Balotaszállás 1–4.

A Nyugati csoportban a dobogósok mind befejezték a bajnokságot, lejátszották az összes mérkőzésüket, és mind a hárman 58 ponttal fejezték be az idényt, a Géderlak a legjobb gólkülönbségével lett bajnok. A csoport csúcsrangadóját éppen Géderlakon játszották, ahol az Uszód volt a vendég. Nem akármilyen mérkőzés kerekedett a rangadóból. Az első játékrészben nem esett gól. A folytatásban Medovy Arnold és Deli Dávid góljaival az 50. percre az Uszód vezetett két góllal. A Géderlak ezután tizenhat perc leforgása alatt fordított Kohány Gábor két, és Szávuj Miklós egy találatával. A csattanót aztán az uszódi Kis János és Kiss Balázs góljai jelentették a 86. és a 88. percben, ezzel 4–3-ra nyert az Uszód, és megszerezte az ezüstérmet.

A Dunapataj Fajszon magabiztos győzelmet aratott, ez, ha az Uszód nem nyert volna Géderlakon, ezüstérmet ért volna, de a bronznak is tudnak örülni Dunapatajon.

Alighanem a hazai közbeszédben legendássá nemesült, mindenhez is értő brit tudósok is elképedve állnának az Apostag–Homokmégy meccs előtt. A 34. percben 8–1-re vezetett a Homokmégy. Ekkor következett egy háromszoros pengeváltás a homokmégyi Sereg Milán és a csereként beállt, apostagi Liptai Norbert részvételével, így alakult az állás 4–11-re, hogy aztán 18–5-ös vendéggyőzelemmel záruljon az eredményét tekintve alighanem az év legérdekesebb mérkőzése. A vendégeknél Kerekes Krisztián összesen hatszor talált a hálóba, de Liptai Norbert révén a tizenhárom gól különbséggel vereséget szenvedő hazai csapat is felmutathatott egy mesterhármast. Mesterhármassal segítette csapatát a kunszentmiklósi Kasza János is a Tass legyőzésében. Némi meglepetésre aratott Bátyán győzelmet a Dunavecse, Dunaszentbenedeken pedig a Szakmár.

Nyugati csoport: Dunaszentbenedek–Szakmár 1–3, Miklósi GyFE–Tass 7–0, Bátya–Dunavecse 1–3, Fajsz–Dunapataj 1–6, Apostag–Homokmégy 5–18, Géderlak–Uszód 3–4.